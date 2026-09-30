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İlk Görüşte Soğuyan 4 Burç: Tek Bir Cümle Bile Her Şeyi Bitirebiliyor!

İlk Görüşte Soğuyan 4 Burç: Tek Bir Cümle Bile Her Şeyi Bitirebiliyor!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 22:01
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Daha kahveler gelmeden karşısındakinin telefona bakışını, garsonla konuşma şeklini, hatta ayakkabısının burnundaki çiziği fark edenler vardır... Onlar için ilk buluşma bir tanışmadan çok sessiz bir sınavdır. Bu sınavda tek bir yanlış hamle, ikinci buluşmanın hiç gerçekleşmemesine yeter!

Astrolojiye göre bazı burçlar için ilk izlenim, çoğu zaman son izlenim oluyor.

İşte ilk görüşte soğuyan o 4 burç!

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Başak

Başak

Başak burcu ilk buluşmaya aslında iyi niyetle gelir. Ama masaya oturduğu andan itibaren zihninde görünmez bir kontrol listesi çalışmaya başlar. Geç kalındı mı? Rezervasyon yapılmış mı? Menüye bakarken kararsızlıktan garsonu üç kez geri mi gönderdi? Başak bunların hiçbirini yüksek sesle söylemez fakat hepsini tek tek not eder.

Onu soğutan şey büyük hatalar olmaz, küçük özensizlikler olur. Harf hatalarıyla dolu bir mesaj, masada unutulan kirli bir peçete, 'Aslında bir planım yok, bakarız' cümlesi... Başak için bu detaylar, karşısındakinin hayatını nasıl yaşadığının ipuçlarıdır.

İkinci buluşma teklifine 'Bu hafta çok yoğunum' diye cevap veriyorsa, liste çoktan tamamlanmış demektir.

Akrep

Akrep

Akrep burcu ilk buluşmada fazla konuşmaz lakin çok şey dinler. Karşısındakinin gözlerine uzun uzun bakar, cümlelerin arasındaki boşlukları okur. Bu burç için ilk görüşme bir tanışmadan çok, bir güven testidir.

Akrep'i en hızlı soğutan şey yapmacıklıktır. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalışan, her soruya ezber cevap veren ya da daha ilk saatte eski sevgilisini kötülemeye başlayan biri, Akrep burcunun radarına çoktan takılmıştır. Üstelik bu kararı verdikten sonra geri adım da atmaz. Gülümser, sohbeti nazikçe sürdürür ama içinden kapıyı çoktan kapatmıştır.

Akrep'le ikinci bir şans istiyorsanız, ilkinde kim olduğunuzu saklamayın.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu ilk buluşmaya da iş görüşmesine gider gibi gelir: Zamanında, hazırlıklı ve ne istediğini bilerek. Sohbet ilerledikçe kafasında sessizce sorular sorar. Bu kişinin bir hedefi var mı? Sözünü tutuyor mu? Beş yıl sonra nerede olmak istiyor?

Oğlak burcunu soğutan şey belirsizliktir. 'Hayatı akışına bırakıyorum' diyen, işini sürekli değiştirdiğini gururla anlatan ya da hesap geldiği anda bir anda telefonla meşgul olan biri, onun gözünde çoktan puan kaybetmiştir. Çünkü Oğlak aşka bile uzun vadeli bir yatırım gibi bakar.

Onu etkilemek için büyük hayaller kurmak yetmez, o hayallere giden yolun planını da masaya koymak gerekir.

Kova

Kova

Kova burcu ilk buluşmada karşısındakinin nasıl göründüğünden çok, nasıl düşündüğüyle ilgilenir. Sıra dışı bir fikir, beklenmedik bir espri ya da daha önce hiç duymadığı bir hobi, Kova'nın ilgisini anında çekebilir.

Fakat sohbet hava durumundan, trafikten ve 'Ne iş yapıyorsun?' sorusundan öteye geçmiyorsa, Kova'nın zihni masadan çoktan kalkmıştır. Onu en hızlı soğutan şey ise sahiplenmedir. Daha ilk buluşmada 'biz' diye başlayan cümleler kurmak, ertesi gün için plan dayatmak ya da her saat başı mesaj beklemek, Kova'nın bir daha aramaması için yeterli bir sebeptir.

Kova'yı kaybetmemenin tek yolu, onu tutmaya çalışmamaktır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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