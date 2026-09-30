İlk Görüşte Soğuyan 4 Burç: Tek Bir Cümle Bile Her Şeyi Bitirebiliyor!
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Daha kahveler gelmeden karşısındakinin telefona bakışını, garsonla konuşma şeklini, hatta ayakkabısının burnundaki çiziği fark edenler vardır... Onlar için ilk buluşma bir tanışmadan çok sessiz bir sınavdır. Bu sınavda tek bir yanlış hamle, ikinci buluşmanın hiç gerçekleşmemesine yeter!
Astrolojiye göre bazı burçlar için ilk izlenim, çoğu zaman son izlenim oluyor.
İşte ilk görüşte soğuyan o 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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