Boşanma Davalarında Yeni Dönem: Süresiz Nafaka Resmen İptal Edildi, 9 Ay Sonra Yürürlüğe Giriyor
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Boşanmanın ardından yoksulluğa düşen eşe ömür boyu nafaka bağlanmasının önü kapanıyor. Anayasa Mahkemesinin, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki 'süresiz olarak' ibaresini iptal eden kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İptal hükmü 30 Haziran 2027'de yürürlüğe girecek; yoksulluk nafakasının kendisi ise kalkmıyor, sadece süresi artık hakimin takdirine bırakılıyor.
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Yüksek Mahkemeye göre hiçbir ölçüte bağlanmadan ömür boyu süren nafaka, ödeyen taraf için "aşırı ve olağanüstü bir külfet" yaratıyordu.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nafaka modelinin yargı paketiyle Ekim ayında Meclis'e getirileceğini açıkladı.
Masadaki modellerden birinde nafakanın süresi doğrudan evlilik süresine bağlanıyor.
Mevcut nafakalar ise kendiliğinden sona ermiyor, çocuklar için ödenen iştirak nafakası da karardan etkilenmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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