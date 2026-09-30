Boşanma Davalarında Yeni Dönem: Süresiz Nafaka Resmen İptal Edildi, 9 Ay Sonra Yürürlüğe Giriyor

Dosya, Antalya 12. Aile Mahkemesinin itiraz başvurusuyla (E. 2025/156) Anayasa Mahkemesinin önüne geldi. Genel Kurul 4 Haziran 2026'daki toplantısında düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal etmiş, gerekçe ise sonradan yazılmıştı. Bugün yayımlanan gerekçeli kararda 'süresiz olarak' ibaresinin Anayasa'nın 2, 5 ve 17. maddelerine aykırı olduğu belirtildi.

Mahkeme, boşanan eşi yoksulluktan korumanın meşru bir amaç olduğunu kabul etti. Ancak kategorik olarak ve hiçbir kriter aranmadan hükmedilen süresiz nafakanın, kusuru bulunmayan eşe bile ömür boyu ağır bir yük bindirdiğini ve haklar arasındaki makul dengeyi bozduğunu vurguladı. Kanunun, bazı durumlarda nafakanın süresini sınırlayan, özel hallerde ise ömür boyu sürmesine imkan tanıyan açık ve öngörülebilir ölçütler içermesi gerektiği kaydedildi.

Karar, AYM'nin kendi geçmişine göre de bir dönüş anlamına geliyor. Süresiz nafaka sistemi 1988'de eski Medeni Kanun'daki 1 yıllık sınırın kaldırılmasıyla başlamış, 2001'de yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda da korunmuştu. Yüksek Mahkeme 2012'de aynı itirazı sosyal devlet ilkesine dayanarak 17'ye 1 oyla reddetmişti.