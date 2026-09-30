Eşinin Peşine Özel Dedektif Taktı: Sosyetede 15 Yıllık Evlilik Bitiyor, Perde Arkası Ortaya Çıktı!
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Sosyetede 15 yıllık bir evliliğin perde arkası, Sabah yazarı Bülent Cankurt'un bu sabahki köşesiyle gün yüzüne çıktı. Cankurt'un kulis bilgisine göre tanınan bir iş insanının eşi, aldatıldığından şüphelendiği için kocasının peşine özel dedektif taktı ve dedektifin hazırladığı dosya, görkemli bir düğünle başlayan evliliği bitme noktasına getirdi.
Kaynak: Sabah
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İş insanı Gökhan Çetinsaya ile eşi Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliğinde boşanma iddiası gündeme geldi!
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Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Çetinsaya'nın tuttuğu özel dedektif iddiaya göre kanıtları topladı.
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