Eşinin Peşine Özel Dedektif Taktı: Sosyetede 15 Yıllık Evlilik Bitiyor, Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Cankurt'un aileye yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre evliliği bitiren şey bir ihanet şüphesi. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Çetinsaya'nın, son dönemde sosyetede sıkça başvurulan yöntemi seçerek Gökhan Çetinsaya'nın peşine özel dedektif taktığı, günün her saatinde takip yapan dedektifin de olası bir boşanma davasında kullanılabilecek kanıtları tek tek dosyaladığı konuşuluyor. Tuğçe Çetinsaya'nın resmi işlemleri henüz başlatmasa da boşanmaya kararlı olduğu öne sürülürken işin bir de aile tarafı var: Çocuklarının ayrılmasını istemeyen iki aile devreye girmiş ve evliliği kurtarmak için son bir çaba gösteriyor. Çiftten ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.