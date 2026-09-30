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Eşinin Peşine Özel Dedektif Taktı: Sosyetede 15 Yıllık Evlilik Bitiyor, Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Eşinin Peşine Özel Dedektif Taktı: Sosyetede 15 Yıllık Evlilik Bitiyor, Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Magazin Boşanma
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 08:14
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Sosyetede 15 yıllık bir evliliğin perde arkası, Sabah yazarı Bülent Cankurt'un bu sabahki köşesiyle gün yüzüne çıktı. Cankurt'un kulis bilgisine göre tanınan bir iş insanının eşi, aldatıldığından şüphelendiği için kocasının peşine özel dedektif taktı ve dedektifin hazırladığı dosya, görkemli bir düğünle başlayan evliliği bitme noktasına getirdi.

Kaynak: Sabah

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İş insanı Gökhan Çetinsaya ile eşi Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliğinde boşanma iddiası gündeme geldi!

İş insanı Gökhan Çetinsaya ile eşi Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliğinde boşanma iddiası gündeme geldi!

Hikaye, Aralık 2011'de Boğaz kıyısındaki beş yıldızlı bir otelde yapılan ve cemiyet hayatında günlerce konuşulan görkemli bir düğüne uzanıyor. İş insanı Gökhan Çetinsaya ile Tuğçe Çetinsaya o gece dünyaevine girmiş, dört yıl önce de iş hayatında güçlerini birleştirerek ortak bir şirket kurmuştu. Dışarıdan bakıldığında her şeyin yolunda gittiği bu evlilikten, 15. yılına gelindiğinde kulislere hiç de iç açıcı olmayan haberler sızmaya başladı.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Çetinsaya'nın tuttuğu özel dedektif iddiaya göre kanıtları topladı.

Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Çetinsaya'nın tuttuğu özel dedektif iddiaya göre kanıtları topladı.

Cankurt'un aileye yakın bir kaynağa dayandırdığı iddiaya göre evliliği bitiren şey bir ihanet şüphesi. Eşinin kendisini aldattığından şüphelenen Tuğçe Çetinsaya'nın, son dönemde sosyetede sıkça başvurulan yöntemi seçerek Gökhan Çetinsaya'nın peşine özel dedektif taktığı, günün her saatinde takip yapan dedektifin de olası bir boşanma davasında kullanılabilecek kanıtları tek tek dosyaladığı konuşuluyor. Tuğçe Çetinsaya'nın resmi işlemleri henüz başlatmasa da boşanmaya kararlı olduğu öne sürülürken işin bir de aile tarafı var: Çocuklarının ayrılmasını istemeyen iki aile devreye girmiş ve evliliği kurtarmak için son bir çaba gösteriyor. Çiftten ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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