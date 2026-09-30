Paris'te Podyumu Sallamıştı: Serenay Sarıkaya'nın Hailey Bieber ile Piştisinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Asıl bomba ertesi akşam, Trocadéro'daki Saint Laurent defilesinde patladı. Serenay; içine hiçbir şey giymeden taşıdığı derin yakalı siyah blazer, bol paça pantolon ve ince siyah güneş gözlüğüyle kameraların karşısına geçti. Aynı akşam Hailey Bieber da çok benzer bir siluetle görüntülenince 'pişti' yorumları arka arkaya geldi.

Kimi kombini Serenay'ın daha iyi taşıdığını savundu, kimi işi 'Hailey'i kopyalamış' demeye kadar vardırdı. Üstelik Serenay'ın 2020'de Hailey'nin tarzı için 'Bayılıyorum ona, takipteyim' dediği de yeniden hatırlandı.