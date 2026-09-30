Paris'te Podyumu Sallamıştı: Serenay Sarıkaya'nın Hailey Bieber ile Piştisinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı!
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Paris Moda Haftası'nda Kendall Jenner'la aynı podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, ertesi akşam bu kez kıyafetiyle konuşuldu. Ünlü oyuncu, Eyfel Kulesi önündeki Saint Laurent defilesine Hailey Bieber'la neredeyse aynı kombinle gelince sosyal medyada 'pişti' yorumları havada uçuştu. Peki bu gerçekten bir kopya mıydı?
Kaynak: Magazin Burada, W Magazine
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Serenay Sarıkaya, Medcezir'den Netflix'in Şahmaran'ına uzanan kariyeriyle artık dünya markalarının da gözdesi.
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Serenay Sarıkaya, Paris'te Kendall Jenner ve Cara Delevingne ile aynı podyumda yürüdü.
Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber, Saint Laurent gecesine neredeyse birebir aynı kombinle geldi.
Saint Laurent defilesinde siyah takımla gelen tek isimler Serenay Sarıkaya ve Hailey Bieber değildi.
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