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Paris'te Podyumu Sallamıştı: Serenay Sarıkaya'nın Hailey Bieber ile Piştisinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Paris'te Podyumu Sallamıştı: Serenay Sarıkaya'nın Hailey Bieber ile Piştisinin Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.09.2026 - 08:49
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Paris Moda Haftası'nda Kendall Jenner'la aynı podyuma çıkan Serenay Sarıkaya, ertesi akşam bu kez kıyafetiyle konuşuldu. Ünlü oyuncu, Eyfel Kulesi önündeki Saint Laurent defilesine Hailey Bieber'la neredeyse aynı kombinle gelince sosyal medyada 'pişti' yorumları havada uçuştu. Peki bu gerçekten bir kopya mıydı?

Kaynak: Magazin Burada, W Magazine

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Serenay Sarıkaya, Medcezir'den Netflix'in Şahmaran'ına uzanan kariyeriyle artık dünya markalarının da gözdesi.

Serenay Sarıkaya, Medcezir'den Netflix'in Şahmaran'ına uzanan kariyeriyle artık dünya markalarının da gözdesi.

Adanalı ve Lale Devri'yle ekrana adım atan Serenay Sarıkaya'nın yıldızı, Medcezir'in Mira'sıyla parladı. Fi ile dijitalde fırtına estiren oyuncu, Netflix yapımı Şahmaran'la sınırları aştı, Aile'yle izleyiciyi yeniden ekran başına kilitledi.

34 yaşındaki yıldız son dönemde uluslararası markaların da vazgeçilmezi. Paris'e ise L'Oréal Paris'in yüzü olarak gitti.

Serenay Sarıkaya, Paris'te Kendall Jenner ve Cara Delevingne ile aynı podyumda yürüdü.

Serenay Sarıkaya, Paris'te Kendall Jenner ve Cara Delevingne ile aynı podyumda yürüdü.

Pazartesi akşamı Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da kurulan Le Défilé sahnesinde Türkiye'yi Serenay temsil etti. Jane Fonda, Eva Longoria ve Kristen Bell'in de yürüdüğü şovda altın tonlu, püsküllü elbisesiyle göz kamaştırdı. Türk basınında elbisenin fiyatının yaklaşık 528 bin lira olduğu yazıldı.

Defile öncesinde L'Oréal Paris'in mesajını 'Paris'te, bir Türk kadını olarak' taşımaktan gurur duyduğunu söyleyen oyuncu, sahne arkasında Kendall Jenner'la şakalaşırken de görüntülendi.

Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber, Saint Laurent gecesine neredeyse birebir aynı kombinle geldi.

Serenay Sarıkaya ile Hailey Bieber, Saint Laurent gecesine neredeyse birebir aynı kombinle geldi.

Asıl bomba ertesi akşam, Trocadéro'daki Saint Laurent defilesinde patladı. Serenay; içine hiçbir şey giymeden taşıdığı derin yakalı siyah blazer, bol paça pantolon ve ince siyah güneş gözlüğüyle kameraların karşısına geçti. Aynı akşam Hailey Bieber da çok benzer bir siluetle görüntülenince 'pişti' yorumları arka arkaya geldi.

Kimi kombini Serenay'ın daha iyi taşıdığını savundu, kimi işi 'Hailey'i kopyalamış' demeye kadar vardırdı. Üstelik Serenay'ın 2020'de Hailey'nin tarzı için 'Bayılıyorum ona, takipteyim' dediği de yeniden hatırlandı.

Saint Laurent defilesinde siyah takımla gelen tek isimler Serenay Sarıkaya ve Hailey Bieber değildi.

Saint Laurent defilesinde siyah takımla gelen tek isimler Serenay Sarıkaya ve Hailey Bieber değildi.

Peki gerçekten kopya mıydı? W Magazine'in haberine göre Saint Laurent, bu defile için davetlilerine tamamen siyah bir kıyafet kodu önermiş görünüyordu.

Nitekim derin yakalı siyah takımı seçen yalnızca bu ikili olmadı. Amelia Gray bol kesim bir takımla, Belmont Cameli ve Mason Thames de baştan aşağı siyah takımlarla geldi. Paylaşılan görüntülerde aynı siyah takımla yürüyen başka davetliler de dikkat çekiyor. Yani ortada bir kopyadan çok, markanın kıyafet koduna uyan bir akşam vardı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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