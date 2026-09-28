Podyuma Bir Çıktı, Bütün Gözler Ona Döndü: Serenay Sarıkaya Paris'te Şov Yaptı!

Serenay Sarıkaya'yı 15 yaşından beri kameraların karşısında izliyoruz.

'Adanalı' ve 'Lale Devri'nin ardından 'Medcezir'le kariyerinde bambaşka bir sayfa açan Sarıkaya; 'Fi', 'Şahmaran' ve 'Aile' gibi birbirinden farklı projelerle yıllar içinde Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri haline geldi.

Son olarak da 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla Taylan olarak izlediğimiz Serenay, oyunculuğunun yanında reklam anlaşmaları, kırmızı halı görünümleri ve katıldığı uluslararası etkinliklerle de gündemden hiç düşmüyor. Fakat Serenay söz konusu olduğunda yıllardır dönüp dolaşıp geldiğimiz bir konu daha var: Aura!

Güzellik elbette kişiden kişiye değişir ama Sarıkaya'nın kendine has enerjisini, duruşunu ve girdiği ortamda dikkatleri üzerine toplama becerisini ayrı bir yere koyanların sayısı hiç de az değil.

Kırmızı halıda birkaç saniye yürümesi de yetiyor, bir davette kameraların karşısına geçmesi de... Hele o meşhur öz güveni devreye girdi mi sosyal medyada 'star ışığı' yorumlarının gelmesi pek uzun sürmüyor.