Podyuma Bir Çıktı, Bütün Gözler Ona Döndü: Serenay Sarıkaya Paris'te Şov Yaptı!
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Serenay Sarıkaya'nın girdiği ortamda bütün gözleri üzerine toplamasına artık pek şaşırmıyoruz. Ama kendisi bu kez Paris'te çıtayı biraz daha yukarı taşıdı! L'Oréal Paris'in güzellik elçilerinden biri olan Sarıkaya, markanın dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren defilesinde podyuma çıktı.
Yürüyüşü, enerjisi ve her hareketinden taşan öz güveniyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Görüntüler sosyal medyaya düşünce de Serenay'a övgüler peş peşe geldi. Aura denilen şeyin canlı örneğini izledik desek yeridir!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllardır ekranların en gözde isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya'nın alametifarikası yalnızca güzelliği değil. Kendine has o aurası da yıllardır ayrı bir mesele!
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Türkiye'de aura ve star ışığı denildiğinde birçok kişinin gözünde rakipsiz görülen Serenay, bu kez de bütün bu özelliklerini alıp Paris'e götürdü.
Ve kendisi podyuma adımını attığı anda Serenay imzasını atmayı başardı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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