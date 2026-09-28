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Podyuma Bir Çıktı, Bütün Gözler Ona Döndü: Serenay Sarıkaya Paris'te Şov Yaptı!

Podyuma Bir Çıktı, Bütün Gözler Ona Döndü: Serenay Sarıkaya Paris'te Şov Yaptı!

Serenay Sarıkaya
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 23:51
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Serenay Sarıkaya'nın girdiği ortamda bütün gözleri üzerine toplamasına artık pek şaşırmıyoruz. Ama kendisi bu kez Paris'te çıtayı biraz daha yukarı taşıdı! L'Oréal Paris'in güzellik elçilerinden biri olan Sarıkaya, markanın dünyaca ünlü isimleri bir araya getiren defilesinde podyuma çıktı. 

Yürüyüşü, enerjisi ve her hareketinden taşan öz güveniyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Görüntüler sosyal medyaya düşünce de Serenay'a övgüler peş peşe geldi. Aura denilen şeyin canlı örneğini izledik desek yeridir!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllardır ekranların en gözde isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya'nın alametifarikası yalnızca güzelliği değil. Kendine has o aurası da yıllardır ayrı bir mesele!

Yıllardır ekranların en gözde isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya'nın alametifarikası yalnızca güzelliği değil. Kendine has o aurası da yıllardır ayrı bir mesele!

Serenay Sarıkaya'yı 15 yaşından beri kameraların karşısında izliyoruz.

'Adanalı' ve 'Lale Devri'nin ardından 'Medcezir'le kariyerinde bambaşka bir sayfa açan Sarıkaya; 'Fi', 'Şahmaran' ve 'Aile' gibi birbirinden farklı projelerle yıllar içinde Türkiye'nin en gözde oyuncularından biri haline geldi.

Son olarak da 'Kimler Geldi Kimler Geçti'de Leyla Taylan olarak izlediğimiz Serenay, oyunculuğunun yanında reklam anlaşmaları, kırmızı halı görünümleri ve katıldığı uluslararası etkinliklerle de gündemden hiç düşmüyor. Fakat Serenay söz konusu olduğunda yıllardır dönüp dolaşıp geldiğimiz bir konu daha var: Aura!

Güzellik elbette kişiden kişiye değişir ama Sarıkaya'nın kendine has enerjisini, duruşunu ve girdiği ortamda dikkatleri üzerine toplama becerisini ayrı bir yere koyanların sayısı hiç de az değil.

Kırmızı halıda birkaç saniye yürümesi de yetiyor, bir davette kameraların karşısına geçmesi de... Hele o meşhur öz güveni devreye girdi mi sosyal medyada 'star ışığı' yorumlarının gelmesi pek uzun sürmüyor.

Türkiye'de aura ve star ışığı denildiğinde birçok kişinin gözünde rakipsiz görülen Serenay, bu kez de bütün bu özelliklerini alıp Paris'e götürdü.

Türkiye'de aura ve star ışığı denildiğinde birçok kişinin gözünde rakipsiz görülen Serenay, bu kez de bütün bu özelliklerini alıp Paris'e götürdü.

Hem de gerçek anlamda podyuma! L'Oréal Paris'in güzellik elçisi Serenay Sarıkaya, markanın Paris'teki dev defilesinde podyuma çıktı. O yürüyüş başladıktan sonra da bizim söyleyecek pek sözümüz kalmadı! Serenay Sarıkaya'nın L'Oréal Paris'le yolları 2026'nın başında kesişmiş, ünlü oyuncu markanın yeni güzellik elçisi olarak duyurulmuştu.

İş birliğinin en dikkat çeken adımlarından biri ise Paris'te geldi. L'Oréal Paris'in dünyaca ünlü güzellik elçilerini aynı podyumda buluşturan Le Défilé için podyuma çıkan isimlerden biri de bu kez Serenay Sarıkaya oldu.

Aslında bu podyum bize hiç yabancı değil. Hatırlarsanız Pınar Deniz de 2024 yılında, henüz hamileliğinin ilk aylarındayken aynı defilede yürümüş; Kendall Jenner, Eva Longoria, Cara Delevingne ve Jane Fonda gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşmıştı. Pınar'ın hem güzelliği hem de hamileyken sergilediği kendinden emin yürüyüşü o dönem büyük övgü toplamıştı.

Bu kez sıra Serenay'daydı.

Ve kendisi podyuma adımını attığı anda Serenay imzasını atmayı başardı.

Rahatlığı, kamerayla kurduğu göz teması, yürüyüşü ve her hareketinden taşan öz güveniyle podyumda sanki yıllardır bu işi yapıyormuş gibi görünüyordu. Hani bazen birinin yürüyüşünden bile 'Ben buradayım' dediğini hissedersiniz ya... Tam olarak öyle.

Serenay'ın podyum görüntüleri sosyal medyaya düşünce de ortalık haliyle hareketlendi. Yürüyüşünden duruşuna, güzelliğinden öz güvenine kadar ünlü oyuncuya övgüler peş peşe geldi. Biz zaten Serenay'ın kameralara karşı ayrı bir rahatlığı olduğunu biliyorduk da podyumda görünce mesele bir kez daha tescillendi.

Öz güven desen var, yürüyüş desen var, güzellik desen zaten yıllardır konuşuyoruz. Geriye bir tek o meşhur aura kalıyor.

Onu da Paris'e fazlasıyla götürmüş!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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