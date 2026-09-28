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Naz Yapmakta Üstlerine Yok: Astrolojinin En Prenses 3 Burcu Belli Oldu

Naz Yapmakta Üstlerine Yok: Astrolojinin En Prenses 3 Burcu Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 23:34
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Kimi insan hayatın en küçük ayrıntısında bile kendisine özel bir ilgi gösterilmesini bekliyor. Naz yapmayı seviyor, ince düşünülmek istiyor ve alıştığı konfordan kolay kolay vazgeçmiyor. Astrolojide bu tavırla en çok anılan üç burç var. Peki prenses enerjisini sonuna kadar taşıyan o burçlar hangileri?

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Boğa, alıştığı konfordan vazgeçmeye hiç niyetli değil

Boğa, alıştığı konfordan vazgeçmeye hiç niyetli değil

Boğa burcu için hayatın güzelliklerinin tadını çıkarmak neredeyse bir yaşam prensibi. Rahat bir ortam, özenle hazırlanmış bir sofra ve kaliteli şeyler onun gözünde lüks değil, olması gerekenler listesinde yer alıyor. Alıştığı konforu bir kenara bırakması gerektiğinde ise pek hevesli davranmıyor. Sevdiği kafeden, alıştığı yastıktan ya da her sabah içtiği kahveden vazgeçmesini beklemek boşuna olabiliyor.

Kendisine gösterilen ilginin de öylesine olmasını istemiyor; gerçekten hissedilir olmalı. Bir Boğa'nın gönlünü kazanmak için büyük sürprizlerden çok, küçük ama düşünülmüş jestler işe yarıyor. Yine de işler istediği gibi gitmediğinde o meşhur prenses moduna geçmesi uzun sürmeyebiliyor.

Terazi naz yaparken bile zarafetinden ödün vermiyor

Terazi naz yaparken bile zarafetinden ödün vermiyor

Terazi, estetiğe ve güzel hissettiren her şeye duyduğu düşkünlükle öne çıkıyor. Dağınık bir ortam, kaba bir söz ya da özensiz bir tavır keyfini bir anda kaçırabiliyor. Kendisine nasıl davranılması gerektiği konusunda da kafasında oldukça net bir çerçeve var.

Bu burcun en dikkat çekici yanı, naz yaparken bile zarafetini korumayı başarması. Sesini yükseltmeden, kırıcı olmadan beklentisini karşısındakine hissettirebiliyor. İlgi görmek, özel hissetmek ve karşısındaki kişinin ince düşünmesi onun için bir ilişkinin olmazsa olmazları arasında. Kısacası Terazi, prenseslik konusunda çıtayı epey yukarıda tutuyor.

Balık için unutulan küçük bir detay bile büyük anlam taşıyor

Balık için unutulan küçük bir detay bile büyük anlam taşıyor

Balık burcu, romantik dünyası ve duygusal hassasiyetiyle bu listeye kolayca giriyor. Önemsendiğini hissetmek, duygularının dikkate alındığını görmek ve kendisine özel davranılması onun için büyük önem taşıyor. Özellikle ilişkilerde küçük jestlere, karşısındakinin tahmin edebileceğinden çok daha büyük anlamlar yükleyebiliyor.

Bir mesajın tonu, unutulan bir ayrıntı ya da beklemediği bir tavır bile Balık'ın modunu bir anda değiştirebiliyor. Onu mutlu etmenin yolu çoğu zaman gösterişli hareketlerden değil, gerçekten düşünüldüğünü hissettiren küçük detaylardan geçiyor.

Üç burcun prenseslik tarzı birbirinden farklı: Boğa konforuyla, Terazi zarafetiyle, Balık ise duygusallığıyla öne çıkıyor. Elbette bunlar astrolojik yorumlar; bir insanın karakterini yalnızca burcuyla açıklamak mümkün değil.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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