Naz Yapmakta Üstlerine Yok: Astrolojinin En Prenses 3 Burcu Belli Oldu

Boğa burcu için hayatın güzelliklerinin tadını çıkarmak neredeyse bir yaşam prensibi. Rahat bir ortam, özenle hazırlanmış bir sofra ve kaliteli şeyler onun gözünde lüks değil, olması gerekenler listesinde yer alıyor. Alıştığı konforu bir kenara bırakması gerektiğinde ise pek hevesli davranmıyor. Sevdiği kafeden, alıştığı yastıktan ya da her sabah içtiği kahveden vazgeçmesini beklemek boşuna olabiliyor.

Kendisine gösterilen ilginin de öylesine olmasını istemiyor; gerçekten hissedilir olmalı. Bir Boğa'nın gönlünü kazanmak için büyük sürprizlerden çok, küçük ama düşünülmüş jestler işe yarıyor. Yine de işler istediği gibi gitmediğinde o meşhur prenses moduna geçmesi uzun sürmeyebiliyor.