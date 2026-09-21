En Diva Burçlar Açıklandı
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Bazı burçlar girdikleri ortamda dikkat çekmeyi, tarzlarıyla fark yaratmayı ve kendilerine has duruşlarıyla öne çıkmayı iyi biliyor. Özgüvenleri, gösterişli zevkleri ve biraz da “sahne benim” tavırlarıyla tam bir diva enerjisi taşıyan burçlar da var. İşte astrolojiye göre adeta doğuştan diva olan 3 burç...
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Aslan burcu
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Akrep burcu
Koç burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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