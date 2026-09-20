Muhabirin Okan Buruk Savunmasına Beşiktaş ve Fenerbahçe Tepki Gösterdi! "Tarafsızlık Ayaklar Altında"

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Süper Lig'de hakem kararları kadar yayıncı kuruluşun tutumu da tartışmaların merkezinden düşmüyor. Okan Buruk'un kırmızı kartla ihraç edilmesinin hemen ardından, saha kenarındaki muhabirin müsabaka devam ederken adeta Buruk'un avukatlığına soyunarak canlı yayında kişisel bir savunma aktarması bardağı taşıran son damla oldu. Başta Beşiktaş olmak üzere Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin tepki göstermesine sebep olan bu anlar, 'Tarafsızlık ayaklar altında' tepkisiyle Türk futbolunda yepyeni bir yayıncı kuruluş krizinin fitilini ateşledi.
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Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin hemen ardından, beIN Sports muhabirinin maç daha oynanırken canlı yayına bağlanıp adeta Buruk'un hakkında konuşması büyük tepki topladı.
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Beşiktaş'ın Açıklaması
Fenerbahçe'nin Açıklaması
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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