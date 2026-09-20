article/comments
article/share
Haberler
Video
Muhabirin Okan Buruk Savunmasına Beşiktaş ve Fenerbahçe Tepki Gösterdi! "Tarafsızlık Ayaklar Altında"

Muhabirin Okan Buruk Savunmasına Beşiktaş ve Fenerbahçe Tepki Gösterdi! "Tarafsızlık Ayaklar Altında"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 14:19

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Süper Lig'de hakem kararları kadar yayıncı kuruluşun tutumu da tartışmaların merkezinden düşmüyor. Okan Buruk'un kırmızı kartla ihraç edilmesinin hemen ardından, saha kenarındaki muhabirin müsabaka devam ederken adeta Buruk'un avukatlığına soyunarak canlı yayında kişisel bir savunma aktarması bardağı taşıran son damla oldu. Başta Beşiktaş olmak üzere Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin tepki göstermesine sebep olan bu anlar, 'Tarafsızlık ayaklar altında' tepkisiyle Türk futbolunda yepyeni bir yayıncı kuruluş krizinin fitilini ateşledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin hemen ardından, beIN Sports muhabirinin maç daha oynanırken canlı yayına bağlanıp adeta Buruk'un hakkında konuşması büyük tepki topladı.

Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin hemen ardından, beIN Sports muhabirinin maç daha oynanırken canlı yayına bağlanıp adeta Buruk'un hakkında konuşması büyük tepki topladı.

Beşiktaş cephesi bu olayı yayıncı kuruluşun tarafsızlığını tamamen kaybetmesi olarak görüyor. Kulüpten yapılan açıklamada, pozisyonların ekrana yansıtılmasındaki çifte standardın üstüne bir de maç esnasında böyle bir savunma yayınlanmasının bardağı taşırdığı vurgulandı. Zaten yayıncı kuruluşa karşı hukuki bir süreç başlattıklarını hatırlatan Beşiktaş, Türk futbolunda adalet ve şeffaflık isteyen tüm kulüpleri bu mücadelenin arkasında durmaya çağırdı.

Beşiktaş'ın Açıklaması

Beşiktaş'ın Açıklaması
twitter.com

Kamuoyuna Duyuru

Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik.

Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir.

Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Beşiktaş JK

Fenerbahçe'nin Açıklaması

Fenerbahçe'nin Açıklaması
twitter.com

Kamuoyuna Açıklama

Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik.

Fenerbahçe’nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?

Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

Aksi hâlde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın