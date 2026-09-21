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Kadir İnanır'ın Vasiyeti Netleşti: Tüm Maddi Manevi Servetini Bir Kişiye Bıraktı, Avukatından Sert Uyarı!

Kadir İnanır'ın Vasiyeti Netleşti: Tüm Maddi Manevi Servetini Bir Kişiye Bıraktı, Avukatından Sert Uyarı!

Yeşilçam Kadir İnanır
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 13:42
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın 27 Haziran'daki vefatının ardından merak edilen vasiyeti ortaya çıktı. Usta oyuncunun 2022 yılında İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde iki tanık ve doktor raporu eşliğinde hazırlattığı son vasiyetname, avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından açıklandı. Vasiyetnamede kimin mirasçı olacağı ve olası ikinci bir senaryoda mirasın kime gideceği netleşti.

Kaynak: T24

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Kadir İnanır, 1968'de başladığı 60 yıllık kariyerinde 182 film ve 12 dizide rol aldı.

Kadir İnanır, 1968'de başladığı 60 yıllık kariyerinde 182 film ve 12 dizide rol aldı.

15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan Kadir İnanır, sanat hayatına 1968 yılında katıldığı yarışmalarla adım attı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray'la başrolü paylaşarak Yeşilçam'ın en aranan isimlerinden biri haline geldi; ikili kamera karşısına toplam 11 filmde birlikte geçti.

Selvi Boylum Al Yazmalım, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul ve Tatar Ramazan gibi yapımlarla Türk sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu, 27 Haziran'daki vefatının ardından geride büyük bir miras bıraktı.

Levent İnanır, adliye çıkışında dayısının 'irade sorunu' yaşadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Levent İnanır, adliye çıkışında dayısının 'irade sorunu' yaşadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Kadir İnanır'ın vasiyetinin görüşüleceği Beykoz Adliyesi'ndeki duruşma, bazı mirasçılara tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle 17 Aralık'a ertelendi. Dava avukatı Hikmet Altun Kalem, mirasçı sayısının 28'e ulaştığını açıklarken, sanatçının toplam mirasının yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia ediliyor.

Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeğen Levent İnanır, 'Dayımın irade sorunu vardı, ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu' diyerek dayısının 6 yılda 3 kez pıhtı attığını öne sürdü. Vasiyetin 2015 ve 2022'de iki farklı tarihte hazırlanmasının kendisinde soru işaretleri yarattığını belirten İnanır, kararın istedikleri yönde çıkmaması halinde hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Neslihan Acar, 'irade sorunu' iddiasına sert yanıt verdi; ertesi gün tehdit iddiasıyla gündeme geldi.

Neslihan Acar, 'irade sorunu' iddiasına sert yanıt verdi; ertesi gün tehdit iddiasıyla gündeme geldi.

Levent İnanır'ın sözlerine eski eşi Neslihan Acar sosyal medyadan sert bir yanıt verdi. Acar, Kadir İnanır'ı 'iradesini hiç kaybetmeyen, kararlılığıyla hafızalara kazınan bir insan' olarak tanımlayarak, 'Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer... Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir!' ifadelerini kullandı. Çiftin kızı Öykü Kardelen Arıca da annesine destek vererek 'Benim annem de babam da Neslihan'dır' dedi.

Tartışma bir gün sonra çok daha ağır bir iddiayla büyüdü: Acar, 14 yıl önce eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü, o döneme ait bir fotoğrafı yıllarca sakladığını öne sürdüğü Levent İnanır'ın bu görüntüyü son tartışmanın ardından kendi 77 yaşındaki annesi Ayten Acar'a gönderdiğini iddia etti. Kızının yeniden şiddet gördüğünü sanarak fenalaşan Ayten Acar'ın ardından Neslihan Acar, Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını duyurdu. Aynı günlerde miras tartışmalarına hiç girmeyen bir diğer yeğen Soner Arıca'nın sessizliği de dikkat çekti.

Vasiyetnameye göre miras Jülide Kural'a kaldı, avukatı ise sahte haberler için suç duyurusunda bulunacak.

Vasiyetnameye göre miras Jülide Kural'a kaldı, avukatı ise sahte haberler için suç duyurusunda bulunacak.

İnanır'ın 2015 yılında hazırlattığı vasiyetini iptal ederek 09.05.2022 tarihinde İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde, doktor raporu ve iki tanık eşliğinde hazırlattığı son vasiyetnameye T24 ulaştı. Buna göre usta sanatçı; üç otomobilini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki parasını, koleksiyonlarını, sanat eserlerini, tüm alacak haklarını ve telif haklarını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural'a bıraktı. İnanır, hayatının belgesel yapılmasına, adına kurulacak dernek, vakıf, park veya sanat merkezi girişimlerine izin hakkını da Kural'a miras bıraktı.

Mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde ise tüm mirasın İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılmasını isteyen İnanır, vasiyetnamesini 'Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır' diyerek sonlandırdı. İnanır ve Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, vasiyetle ilgili yapılan gerçek dışı haberler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı; dava süreci ise Beykoz 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bazı taraflara tebligat ulaşmadığı için ertelendi.

Jülide Kural'ın, Kadir İnanır'ın Ulus Mezarlığı'ndaki kabri için yaptırdığı mermerde ise bir güvercin figürüyle birlikte 'Sinema, Barış, Özgürlük' yazısı yer alıyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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