Kadir İnanır'ın Vasiyeti Netleşti: Tüm Maddi Manevi Servetini Bir Kişiye Bıraktı, Avukatından Sert Uyarı!

Levent İnanır'ın sözlerine eski eşi Neslihan Acar sosyal medyadan sert bir yanıt verdi. Acar, Kadir İnanır'ı 'iradesini hiç kaybetmeyen, kararlılığıyla hafızalara kazınan bir insan' olarak tanımlayarak, 'Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer... Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir!' ifadelerini kullandı. Çiftin kızı Öykü Kardelen Arıca da annesine destek vererek 'Benim annem de babam da Neslihan'dır' dedi.

Tartışma bir gün sonra çok daha ağır bir iddiayla büyüdü: Acar, 14 yıl önce eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü, o döneme ait bir fotoğrafı yıllarca sakladığını öne sürdüğü Levent İnanır'ın bu görüntüyü son tartışmanın ardından kendi 77 yaşındaki annesi Ayten Acar'a gönderdiğini iddia etti. Kızının yeniden şiddet gördüğünü sanarak fenalaşan Ayten Acar'ın ardından Neslihan Acar, Levent İnanır hakkında uzaklaştırma kararı aldıracağını duyurdu. Aynı günlerde miras tartışmalarına hiç girmeyen bir diğer yeğen Soner Arıca'nın sessizliği de dikkat çekti.