Kadir İnanır'ın Vasiyeti Netleşti: Tüm Maddi Manevi Servetini Bir Kişiye Bıraktı, Avukatından Sert Uyarı!
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Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın 27 Haziran'daki vefatının ardından merak edilen vasiyeti ortaya çıktı. Usta oyuncunun 2022 yılında İstanbul Beyoğlu 48. Noterliği'nde iki tanık ve doktor raporu eşliğinde hazırlattığı son vasiyetname, avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından açıklandı. Vasiyetnamede kimin mirasçı olacağı ve olası ikinci bir senaryoda mirasın kime gideceği netleşti.
Kaynak: T24
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Kadir İnanır, 1968'de başladığı 60 yıllık kariyerinde 182 film ve 12 dizide rol aldı.
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Levent İnanır, adliye çıkışında dayısının 'irade sorunu' yaşadığını öne sürerek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.
Neslihan Acar, 'irade sorunu' iddiasına sert yanıt verdi; ertesi gün tehdit iddiasıyla gündeme geldi.
Vasiyetnameye göre miras Jülide Kural'a kaldı, avukatı ise sahte haberler için suç duyurusunda bulunacak.
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