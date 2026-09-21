Beş Yıl Sonra O Şirket Hâlâ Orada Olacak mı?
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Hannover'de üç gün kamyon gezdim. Üçüncü günün sonunda ayaklarım o kadar ağrıyordu ki bir standın kenarındaki bara oturup kahve içtim ve etrafıma baktım. On beşin üzerinde marka saymıştım. Çoğunun adını bir yıl önce duymamıştım bile.
Hepsinin standı parlaktı. Hepsinin bir rakamı vardı. Menzil batarya otonomi. Kimi beş yüz kilometre diyordu kimi altı yüz. Biri şoförsüz kamyondan söz ediyordu. Salonun içinde gelecek çoktan gelmişti.
Sonra bir rakam okudum. Avrupa'da satılan kamyonların yüzde doksan ikisi hâlâ dizel.
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Fuar salonu ile yol arasındaki mesafe işte bu. İçerisi 2035 dışarısı 2026.
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Soru artık Çin gelecek mi değil. Çin zaten altta.
Bu cümleyi kamyon için yazdım sonra fark ettim ki her şey için geçerli.
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