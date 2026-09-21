Beş Yıl Sonra O Şirket Hâlâ Orada Olacak mı?

Standları gezerken o mesafeyi yakından gördüm. Ürün sergileniyordu ama satılan şey henüz biraz hayaldi. Sorduğumda çoğunun homologasyonu yoktu. Yani o kamyonu bugün almak isteseniz alamazsınız. Tasarım bitti testler tamam gelecek yıl belgeyi alıyoruz diyorlardı. Bu cümleyi o kadar çok duydum ki bir noktadan sonra gülümsemeye başladım.

Küçümsemeyin derim. Çünkü işin içinde başka bir rakam var. Çinli üreticilerin elektrikli kamyonları Batılı rakiplerinden yüzde otuz ile elli arası daha ucuz fiyatlanıyor. Bu farkla gelen bir ürünün pazara ne yaptığını hepimiz gördük. Önce televizyonda gördük sonra beyaz eşyada sonra telefonda.

Fuarda tanıştığım bir sektör insanı bana şunu söyledi. Bu iş elektronikte nasıl olduysa öyle olacak arkalarında devlet var rekabet edilmez.

Abartılı gelebilir. O zaman şunu hatırlatayım. Togg bile yeni B segmenti ailesinde CATL'in iştiraki olan şirketin şasi teknolojisini kullanacak. Üç model 2027 ortasından itibaren yolda olacak. Bizim millî markamızın altında Çin platformu var.