Fatih Altaylı Yıllardır Evini Her Akşam Neden Topladığını Açıkladı
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Uzun yıllar Habertürk'te Teke Tek programını sunan ve sosyal medyada da başarılı olan gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yayınlanan Teke Tek Sohbet programında yıllardır sürdürdüğü bir alışkanlığını ilk kez bu kadar açık biçimde anlattı. Altaylı, evde tek başına kaldığı akşamlarda neden mutlaka ortalığı toplayıp öyle yattığını açıkladı.
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Altaylı'nın açıklaması şöyle:
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"Bu Ev Ne Biçimmiş Demesinler Diye Topluyorum"
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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