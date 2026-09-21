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Fatih Altaylı Yıllardır Evini Her Akşam Neden Topladığını Açıkladı

Fatih Altaylı Yıllardır Evini Her Akşam Neden Topladığını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 14:26
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Uzun yıllar Habertürk'te Teke Tek programını sunan ve sosyal medyada da başarılı olan gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında yayınlanan Teke Tek Sohbet programında yıllardır sürdürdüğü bir alışkanlığını ilk kez bu kadar açık biçimde anlattı. Altaylı, evde tek başına kaldığı akşamlarda neden mutlaka ortalığı toplayıp öyle yattığını açıkladı.

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Altaylı'nın açıklaması şöyle:

"Bu Ev Ne Biçimmiş Demesinler Diye Topluyorum"

"Bu Ev Ne Biçimmiş Demesinler Diye Topluyorum"

Altaylı, videoda alışkanlığını şu sözlerle anlattı: 'Akşamları evde yalnızsam muhakkak ortalığı toplarım. Eğer ölürsem ve sabah birisi mecburen eve girmek zorunda kalırsa 'Bu ev ne biçimmiş' demesinler diye.' Deneyimli gazeteci, bu düzeni sadece o akşama özgü bir titizlik olarak değil, kendi ölümünü de hesaba katan bir rutin olarak tarif etti. Evine birinin beklenmedik şekilde girmesi durumunda karşılaşacağı görüntüyü düşünerek hareket ettiğini söyleyen Altaylı, bunu bir korku ya da kaygı meselesi gibi değil, sakin bir kabullenme haliyle dile getirdi. Sözlerindeki rahatlık, videoyu izleyenlerin dikkatini en çok çeken noktalardan biri oldu; paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve onlarca yeniden paylaşım topladı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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