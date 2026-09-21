Fatih Altaylı Yıllardır Evini Her Akşam Neden Topladığını Açıkladı

Altaylı, videoda alışkanlığını şu sözlerle anlattı: 'Akşamları evde yalnızsam muhakkak ortalığı toplarım. Eğer ölürsem ve sabah birisi mecburen eve girmek zorunda kalırsa 'Bu ev ne biçimmiş' demesinler diye.' Deneyimli gazeteci, bu düzeni sadece o akşama özgü bir titizlik olarak değil, kendi ölümünü de hesaba katan bir rutin olarak tarif etti. Evine birinin beklenmedik şekilde girmesi durumunda karşılaşacağı görüntüyü düşünerek hareket ettiğini söyleyen Altaylı, bunu bir korku ya da kaygı meselesi gibi değil, sakin bir kabullenme haliyle dile getirdi. Sözlerindeki rahatlık, videoyu izleyenlerin dikkatini en çok çeken noktalardan biri oldu; paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni ve onlarca yeniden paylaşım topladı.