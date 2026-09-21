Real Madrid Taraftarı İkinci Dönemini Geçiren Mourinho'yu Yerden Yere Vurdu
Real Madrid, Jose Mourinho'yu 13 yıl aradan sonra teknik direktörlük koltuğuna geri getirdiğinde beklenti yüksekti. Ama takım 7 haftanın sonunda La Liga'da 15 puanla 3. sırada, lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı. Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olunması, Arda Güler'in art arda oyundan alınması ve Mourinho'nun maç sonrası hakemleri hedef alan çıkışları taraftarın sabrını zorladı.
İspanyol gazeteci David Mejía'nın 'Belki de Tottenham, Roma, Fenerbahçe ve Benfica'da başarısız olmuş bir antrenör, Madrid'in ihtiyacı olan şey değildi. Belki' diyen paylaşımı bu ortamda geniş bir yankı uyandırdı. Altına gelen yanıtlar da Real Madrid taraftarının bugün Mourinho'ya nasıl baktığını özetler nitelikteydi.
7 Haftada 15 Puan: Mourinho'nun İkinci Real Madrid Dönemi Kötü Başladı
İlk paylaşım şöyleydi:
Bir taraftar çok sert çıktı: "İğrenç bir kaybeden ve yeteneksiz"
Benzema ve Marcelo'ya yaptıklarını unutmadılar
Kimi taraftar suçu kadroda ve başkanın "yıldız" korumasında arıyor
Sarkastik bir yorum: "Florentino'nun ihtiyacı olan buydu"
"Kim gelirse gelsin aynı şey" diyen taraftarlar da var
"Fenerbahçe'den bile kovdular, artık eski gücü yok" dediler
Manchester United'daki başarısızlığını da hatırlattılar
Asıl sorunun oyuncularda olduğunu savunanlar da çıktı
"2 aydır konuşuyor ama sahada hiçbir şey yok" diyen de oldu
Vinicius'u savunmasına da tepki gösterdiler
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