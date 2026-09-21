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Real Madrid Taraftarı İkinci Dönemini Geçiren Mourinho'yu Yerden Yere Vurdu

Real Madrid Taraftarı İkinci Dönemini Geçiren Mourinho'yu Yerden Yere Vurdu

Real Madrid Jose Mourinho arda güler
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 15:06
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Real Madrid, Jose Mourinho'yu 13 yıl aradan sonra teknik direktörlük koltuğuna geri getirdiğinde beklenti yüksekti. Ama takım 7 haftanın sonunda La Liga'da 15 puanla 3. sırada, lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı. Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olunması, Arda Güler'in art arda oyundan alınması ve Mourinho'nun maç sonrası hakemleri hedef alan çıkışları taraftarın sabrını zorladı.

İspanyol gazeteci David Mejía'nın 'Belki de Tottenham, Roma, Fenerbahçe ve Benfica'da başarısız olmuş bir antrenör, Madrid'in ihtiyacı olan şey değildi. Belki' diyen paylaşımı bu ortamda geniş bir yankı uyandırdı. Altına gelen yanıtlar da Real Madrid taraftarının bugün Mourinho'ya nasıl baktığını özetler nitelikteydi.

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7 Haftada 15 Puan: Mourinho'nun İkinci Real Madrid Dönemi Kötü Başladı

7 Haftada 15 Puan: Mourinho'nun İkinci Real Madrid Dönemi Kötü Başladı

Mourinho, Real Madrid'in başına Haziran 2026'da üç yıllık sözleşmeyle geçti ve sezon hazırlıklarının başladığı 13 Temmuz'da resmen göreve başladı. Ancak yeni sezon Madrid için umulduğu gibi gitmedi: Real Betis deplasmanında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından, sezonun en kritik randevularından Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 2-1 kaybedildi. Dean Huijsen'in 52. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan takım, Rüdiger'in 89. dakikadaki golüne rağmen sahadan mağlup ayrıldı. Hafta sonunda Real Madrid 7 maçta 15 puanla 3. sırada; ligde yenilmeyen Barcelona 21 puanla zirvede, Atletico Madrid ve Real Betis ise 16'şar puanla Madrid'in önünde yer alıyor.

Sahadaki sonuçlar kadar Mourinho'nun aldığı kararlar da tartışma yarattı. Derbide Arda Güler'i sürpriz bir şekilde oyundan alması, daha önce Rayo Vallecano maçında genç oyuncuyu ilk 11'de bile oynatmaması taraftarı ayağa kaldırdı; bir Marca anketine katılanların yüzde 67'si bu tercihe karşı çıktı. Mourinho, derbi sonrası basın toplantısına elindeki fotoğraflarla çıkıp hakem Ortiz Arias'ı yaklaşık dört dakika eleştirdi, kararları 'çok garip' diye niteledi. Taraftarın bir kısmı içinse bardağı taşıran asıl mesele Mourinho'nun Real Madrid'den ayrıldığı 2013'ten bu yana çıktığı yolculuk: Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe ve en son Benfica'da görev süreleri hep erken biten ya da hayal kırıklığıyla kapanan bir antrenörün, kulübü eski günlerine döndürüp döndüremeyeceği sorusu.

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

'Belki de Tottenham, Roma, Fenerbahçe ve Benfica'da başarısız olmuş bir antrenör, Madrid'in ihtiyacı olan şey değildi. Belki.'

Bir taraftar çok sert çıktı: "İğrenç bir kaybeden ve yeteneksiz"

Bir taraftar çok sert çıktı: "İğrenç bir kaybeden ve yeteneksiz"
twitter.com

'Mourinho iğrenç bir kaybeden ve bir yeteneksiz, bu zaten biliniyordu... Florentino hariç, o da artık iyice bunadı. Bütün mirasını çarçur ederek bitirecek.'

Benzema ve Marcelo'ya yaptıklarını unutmadılar

Benzema ve Marcelo'ya yaptıklarını unutmadılar
twitter.com

'David'in söylediği doğru, ama asıl mesele şu ki bu antrenör kutsal ve yüce Karim Benzema'yı hor gördü, bu da aforoz edilmeyi hak eden bir şey. Not: Bir de Marcelo'ya yaptıklarını unutmayalım, Real Madrid tarihinin en eğlenceli oyuncusuydu.'

Kimi taraftar suçu kadroda ve başkanın "yıldız" korumasında arıyor

Kimi taraftar suçu kadroda ve başkanın "yıldız" korumasında arıyor
twitter.com

'Sahip olduğu kadroyla (dengesiz ve kaliteli bir orta saha eksikliği olan) ve başkanın 'yıldızlarına' (Mbappé, Vinicius ve Bellingham) sağladığı korumayla, hiçbir antrenör Real Madrid'in oyununu iyileştiremez.'

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Sarkastik bir yorum: "Florentino'nun ihtiyacı olan buydu"

Sarkastik bir yorum: "Florentino'nun ihtiyacı olan buydu"
twitter.com

'Florentino'nun ihtiyacı olan şey zaten buydu.'

"Kim gelirse gelsin aynı şey" diyen taraftarlar da var

"Kim gelirse gelsin aynı şey" diyen taraftarlar da var
twitter.com

'Kim gelirse gelsin aynı şey! Leverkusen'de inanılmaz bir başarı yakalamış biri geldi, ama çocuklar video izletmesinden şikayet etti. Sorun kadroda ve özellikle kulübü yöneten, her şeyi hoş gören adamda.'

"Fenerbahçe'den bile kovdular, artık eski gücü yok" dediler

"Fenerbahçe'den bile kovdular, artık eski gücü yok" dediler
twitter.com

Bolboreta'nın 'Roma'da mı başarısız oldu?' sorusuna Dani'nin yanıtı: 'Evet. Fenerbahçe'den bile kovdular adamı. Eski bir antrenör artık, eskisi gibi otorite kuramıyor, hatta Vinicius ona istediği gibi kafa tutuyor.'

Manchester United'daki başarısızlığını da hatırlattılar

Manchester United'daki başarısızlığını da hatırlattılar
twitter.com

'Manchester United'da da işler kötü gitti, üstelik elinde harika bir kadro vardı.'

Asıl sorunun oyuncularda olduğunu savunanlar da çıktı

Asıl sorunun oyuncularda olduğunu savunanlar da çıktı
twitter.com

'Leverkusen'de başarı kazanmış biri geldi (evet, Bayern'e karşı her maçı kazanarak), ama ona da bir şey yaptırmadılar çünkü çocuklar ne video izlemek ne de oyundan alınmak istiyordu. Bu sorunu Mou zaten çözemeyecekti, çünkü üzerinden çok yıl geçti, artık eskisi gibi değil.'

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"2 aydır konuşuyor ama sahada hiçbir şey yok" diyen de oldu

"2 aydır konuşuyor ama sahada hiçbir şey yok" diyen de oldu
twitter.com

'Açık. 2 aydır konuşuyor... ama sahada hiçbir şey görünmüyor. Savunma tıpkı Ancelotti, Alonso veya Arbeloa döneminde olduğu gibi geri çekiliyor... Topu da sahanın tamamını da hediye ediyorlar, Elche'nin de Rayo'nun da orada rahatça dolaşmasına izin vererek.'

Vinicius'u savunmasına da tepki gösterdiler

Vinicius'u savunmasına da tepki gösterdiler
twitter.com

'Mou düzen getirecek diyorlardı. Mou: Vini mağdur, dünyanın en iyisi. Hadi canım hadi.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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