21 – 27 Eylül Haftanın Yantrası: Bu Yantrayı Tesadüfen Göremedin! Brahma Vishnu'nun Kadim Sırrı

BRAHMA VISHNU YANTRA: BEREKETTEN KORUNMAYA, ŞANSTAN ZİHİNSEL ODAĞA… BU KADİM SEMBOLÜN SIRRI NE?

Bazı semboller yalnızca görülmez; anlamı bilinerek ve doğru niyetle çalışılır.

Brahma Vishnu Yantra, Vedik geleneklerde yaratılış, yaşamın devamlılığı, kozmik düzen ve denge kavramlarıyla ilişkilendirilen kadim geometrik sembollerden biridir. Brahma yaratıcı ilkeyi, Vishnu ise yaşamın korunmasını ve devamlılığını temsil eder. Bu nedenle Brahma Vishnu Yantra spiritüel uygulamalarda kişinin niyetini belirlemesi, zihnini tek bir noktaya toplaması ve yaşamında denge arayışını sembolleştirmesi amacıyla kullanılır.

Yeni Ay’dan Dolunay’a, Dolunay’dan küçülen Ay’a uzanan döngüler; başlangıç, büyüme, tamamlanma ve bırakma temalarını temsil eder. Brahma Vishnu Yantra da bu döngüler içerisinde kişinin kendi merkezinde kalması, niyetini hatırlaması ve enerjisini dağıtmamasıyla ilişkilendirilir.

Geleneksel spiritüel yorumlarda korunma, bereket, bolluk, şans, huzur, bilgi, öğrenme, zekâ, yaratıcılık ve odaklanma niyetleriyle çalışılır. Negatif düşüncelerden ve kişinin kendisini huzursuz hissettiği etkilerden uzaklaşarak zihinsel merkezini yeniden kurmasını sembolize eder.