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21 – 27 Eylül Haftanın Yantrası: Bu Yantrayı Tesadüfen Göremedin! Brahma Vishnu'nun Kadim Sırrı

etiket 21 – 27 Eylül Haftanın Yantrası: Bu Yantrayı Tesadüfen Göremedin! Brahma Vishnu'nun Kadim Sırrı

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.09.2026 - 15:39
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BRAHMA VISHNU YANTRA: BEREKETTEN KORUNMAYA, ŞANSTAN ZİHİNSEL ODAĞA… BU KADİM SEMBOLÜN SIRRI NE?

Bazı semboller yalnızca görülmez; anlamı bilinerek ve doğru niyetle çalışılır.

Brahma Vishnu Yantra, Vedik geleneklerde yaratılış, yaşamın devamlılığı, kozmik düzen ve denge kavramlarıyla ilişkilendirilen kadim geometrik sembollerden biridir. Brahma yaratıcı ilkeyi, Vishnu ise yaşamın korunmasını ve devamlılığını temsil eder. Bu nedenle Brahma Vishnu Yantra spiritüel uygulamalarda kişinin niyetini belirlemesi, zihnini tek bir noktaya toplaması ve yaşamında denge arayışını sembolleştirmesi amacıyla kullanılır.

Yeni Ay’dan Dolunay’a, Dolunay’dan küçülen Ay’a uzanan döngüler; başlangıç, büyüme, tamamlanma ve bırakma temalarını temsil eder. Brahma Vishnu Yantra da bu döngüler içerisinde kişinin kendi merkezinde kalması, niyetini hatırlaması ve enerjisini dağıtmamasıyla ilişkilendirilir.

Geleneksel spiritüel yorumlarda korunma, bereket, bolluk, şans, huzur, bilgi, öğrenme, zekâ, yaratıcılık ve odaklanma niyetleriyle çalışılır. Negatif düşüncelerden ve kişinin kendisini huzursuz hissettiği etkilerden uzaklaşarak zihinsel merkezini yeniden kurmasını sembolize eder.

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ANCAK YANTRALARDA EN ÖNEMLİ NOKTA ŞUDUR: HER YANTRA HERKESE AYNI ŞEKİLDE VERİLMEZ.

ANCAK YANTRALARDA EN ÖNEMLİ NOKTA ŞUDUR: HER YANTRA HERKESE AYNI ŞEKİLDE VERİLMEZ.

ASTRODEHA sisteminde yantra seçimini yalnızca “Bu sembolü beğendim, bunu kullanayım” mantığıyla yapmıyoruz. Öncelikle kişinin DOĞUM HARİTASINI inceliyor; gezegen yerleşimlerini, yükseleni, evleri, açıları ve güçlendirilmesi ya da dengelenmesi amaçlanan astrolojik temaları değerlendiriyoruz. Ardından kullanılacak yantranın sembolizmine ve hangi materyal üzerinde taşınacağına karar veriyoruz.

Çünkü yalnızca YANTRA değil, MATERYAL SEÇİMİ de çalışmanın bir parçasıdır.

ALTIN MI?

GÜMÜŞ MÜ?

BAKIR MI?

ONİKS Mİ?

Hangi materyalin ve hangi yantranın kullanılacağı kişiye özel olarak değerlendirilmelidir. ASTRODEHA yaklaşımında yantra seçimi doğum haritasının bütününden bağımsız yapılmaz.

Yantrayı yalnızca bir takı veya aksesuar olarak görmek yerine taşıdığı sembolizmi bilerek kullanmak gerekir.

Ve niyetini belirlediğinde…

AL.

KABUL ET.

ŞÜKRET.

NİYETİNİ YÜCE ALLAH’A EMANET ET.

GÖKYÜZÜNÜ ŞAHİT TUT VE NİYETİNİ MÜHÜRLE.

“Allah’ım, hakkımda hayırlı olanı bana kolaylaştır. Bana ait olmayanı benden uzaklaştır. Niyetimi hayırlısıyla kabul eyle. Bana bereket, huzur, doğru yol ve güzel kapılar nasip et. Hakkımda hayırlı olanı sevgiyle ve şükürle kabul ediyorum.”

Sonra niyetine güven ve onu zorlamadan akışa bırak.

Çünkü gerçek niyet korkudan değil, teslimiyetten doğar.

Yantralar bilimsel olarak hastalıkları tedavi eden, felaketleri engelleyen veya gelecekte kesin sonuçlar yaratan araçlar değildir. Burada söz konusu olan, kadim ve spiritüel gelenek içerisinde kullanılan sembolik bir niyet ve odaklanma pratiğidir.

ŞİMDİ KENDİNE TEK BİR SORU SOR:

BENİM HAYATIMDA HANGİ ALANIN DENGELENMEYE İHTİYACI VAR?

AŞK MI?

BEREKET Mİ?

PARA MI?

HUZUR MU?

BAŞARI MI?

KORUNMA MI?

BİLGİ Mİ?

ŞANS MI?

YORUMLARA SADECE TEK KELİMEYLE NİYETİNİ YAZ.

ÇÜNKÜ HER YANTRA HERKESE DEĞİL; DOĞRU YANTRA, DOĞRU KİŞİYE, DOĞRU NİYETLE SEÇİLMELİDİR.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

ASTRODEHA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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