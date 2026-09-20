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Berlin'deki Eyalet Seçiminde Elif Eralp'i Aday Gösteren Sol Parti İpi Göğüslemek Üzere

Berlin'deki Eyalet Seçiminde Elif Eralp'i Aday Gösteren Sol Parti İpi Göğüslemek Üzere

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 22:19
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Sol Parti, yüzde 24,5 oyla birinci sırada yer aldı. Partinin başbakan adayı Elif Eralp'in, sonuçların kesinleşmesi halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olması bekleniyor.

İlk sonuçların ardından açıklama yapan Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi' ifadelerini kullandı.

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Sol Parti oylarını 12 puan artırdı.

Sol Parti oylarını 12 puan artırdı.

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de tamamlandı. Berlin'deki sandık çıkış anketleri, eyalet başbakanlığı için Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti'nin seçimi önde götürdüğünü ortaya koydu.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin verilerine göre Sol Parti yüzde 24,5 oyla ilk sırada yer aldı. CDU yüzde 20 ile ikinci olurken AfD yüzde 16, Yeşiller yüzde 15 ve SPD yüzde 12 oy aldı. BSW yüzde 5, FDP ise yüzde 2,5'te kaldı.

Sol Parti, 2023 seçimlerine kıyasla oy oranını 12,3 puan artırdı. Aynı dönemde CDU 8,2, SPD 6,4 ve Yeşiller 3,4 puan gerilerken AfD'nin oy oranı 6,9 puan yükseldi.

"Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi."

"Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi."

Berlin'deki seçimde Sol Parti'nin önde çıkmasının ardından partinin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasıyla destekçilerine teşekkür etti. Eralp, seçim sonuçlarının ardından Berlin'i birlikte dönüştürerek daha iyi bir kent haline getireceklerini söyledi.

Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor.' ifadelerini kullandı.

ARD'ye konuşan Eralp, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürebileceği daha adil bir Berlin için yeni bir dönem başlatma görevi verdiğini belirtti. Berlin'deki en önemli sosyal sorunlardan birinin kira krizi olduğunu söyleyen Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin programının destek gördüğünü ifade etti.

Eyalet başbakanı olmak istediğini belirten Eralp, 'Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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