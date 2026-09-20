Berlin'deki Eyalet Seçiminde Elif Eralp'i Aday Gösteren Sol Parti İpi Göğüslemek Üzere
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyalet meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre Sol Parti, yüzde 24,5 oyla birinci sırada yer aldı. Partinin başbakan adayı Elif Eralp'in, sonuçların kesinleşmesi halinde Berlin'in ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olması bekleniyor.
İlk sonuçların ardından açıklama yapan Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi' ifadelerini kullandı.
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Sol Parti oylarını 12 puan artırdı.
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"Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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