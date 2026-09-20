Berlin'deki Eyalet Seçiminde Elif Eralp'i Aday Gösteren Sol Parti İpi Göğüslemek Üzere

Berlin'deki seçimde Sol Parti'nin önde çıkmasının ardından partinin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasıyla destekçilerine teşekkür etti. Eralp, seçim sonuçlarının ardından Berlin'i birlikte dönüştürerek daha iyi bir kent haline getireceklerini söyledi.

Eralp, 'Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor.' ifadelerini kullandı.

ARD'ye konuşan Eralp, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürebileceği daha adil bir Berlin için yeni bir dönem başlatma görevi verdiğini belirtti. Berlin'deki en önemli sosyal sorunlardan birinin kira krizi olduğunu söyleyen Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin programının destek gördüğünü ifade etti.

Eyalet başbakanı olmak istediğini belirten Eralp, 'Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum.' dedi.