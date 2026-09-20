20 Yıllık Fırıncıdan Sıra Dışı Fikir: Hamsiyi Simide Sarıp Yeni Bir Lezzet Yarattı

Bodur, simidi milli bir mirasa bağlıyor. 'Simit geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu' dedi. Müşteriler tadını kimi balık ekmeğe, kimi hamsili pilava benzetiyor.