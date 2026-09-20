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20 Yıllık Fırıncıdan Sıra Dışı Fikir: Hamsiyi Simide Sarıp Yeni Bir Lezzet Yarattı

20 Yıllık Fırıncıdan Sıra Dışı Fikir: Hamsiyi Simide Sarıp Yeni Bir Lezzet Yarattı

Ordu Simit
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 17:00
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Ordu'da 20 yıllık fırıncı Bahtiyar Bodur yeni bir ürün çıkardı. Hamsiyi temizleyip baharatlıyor, simit hamuruyla birleştiriyor. Ortaya hamsili simit çıkıyor, 15-20 dakikada pişiyor. Müşteriler tadını balık ekmeğe, kimi de hamsili pilava benzetiyor.

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20 yıllık fırıncıdan sıra dışı fikir

20 yıllık fırıncıdan sıra dışı fikir

Bodur, Ordu'da 20 yıldır fırın işletiyor. Yıllar içinde fındıklı, fıstıklı, meyveli simit denemiş, hepsi tutmuş. Sonunda balık ekmekten ilham aldı. Hamsiyi simide taşımaya karar verdi.

Hamsili simit nasıl hazırlanıyor?

Hamsili simit nasıl hazırlanıyor?

Gül Sarıyer üretim sürecini anlatıyor. Önce hamsiler temizleniyor. Ardından fırında ön pişiriliyor. Baharatlarla tatlandırılıp hamurla birleştiriliyor. Simit şekli verilip 15-20 dakikada pişiyor.

Müşteriler tadını neye benzetti?

Müşteriler tadını neye benzetti?

Bodur, simidi milli bir mirasa bağlıyor. 'Simit geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan milli bir yiyeceğimiz. Biz farkındalık oluşturmak için bunu hamsili yapmak istedik. Dönüşümü şu anda olduğu gibi devam ederse biz farklı balık türleriyle de, örneğin levrek, mezgit, istavrit gibi diğer balık türleri ile de deneriz. Balık ekmek oluyor da balık simit neden olmasın? Yaptık, oldu' dedi. Müşteriler tadını kimi balık ekmeğe, kimi hamsili pilava benzetiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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