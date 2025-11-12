Kişilik Testi: Simit mi Poğaça mı?
Sabah kahvaltısında tercihiniz sıcacık bir simit mi olurdu, yoksa yumuşacık bir poğaça mı? Belki de bu basit seçim, karakteriniz hakkında sandığınızdan çok daha fazlasını söylüyor! Bu eğlenceli kişilik testinde, kahvaltı alışkanlıklarınızdan yola çıkarak hayata bakış açınızı, enerjinizi ve insan ilişkilerindeki tarzınızı ortaya çıkarıyoruz.
Sen hangisini seçiyorsun?
Sen, çevrene pozitif enerji yayan, pratik ve uyumlu bir insansın.
Sen, sıcak kalpli, sevgi dolu ve biraz da hayalperestsin.
