Sevgili Balık, bugün duygusal derinliklerine bir dalış yapman gerekecek gibi görünüyor. Venüs ile Chiron arasındaki kare açı, kariyer hayatında yaptığın fedakarlıkların üzerindeki eski bir yaranın kabuğunu kaldırabilir. Başkaları için ne kadar çok şeyden vazgeçtiğini hatırlayabilir ve bu durum, öz değerini daha da güçlendirebilir.

İş ve para konularında ise bugün, hayallerinle gerçeklerin arasında bir denge kurman gerekebilir. Büyük beklentilerin yerine, belki de daha küçük ama anlamlı adımlar atman sana daha iyi hissettirebilir. Pazar günü, kendin için bir şeyler yapmalısın. Hayatının sınırlarını keşfetmeli ve kariyer hayatını sağlam temeller üzerine oturtmalısın.

Peki ya aşk? Romantik hayatında ise Venüs işe Chiron karesi, kalbinin derinliklerinden gelen ancak bastırdığın duyguları şefkatle ele alıyor. Geçmişte yaşadığın bir kırgınlığı affetmek, ruhunu hafifletebilir ve bu durum, sevgiyi daha da güçlendirir. Bugün, sevginin en çok kendine yönelik olduğunda şifa bulduğunu unutma. Önce kendini, sonra aşkı sev! Güzellikler seni bulacaktır... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…