Sevgili İkizler, bugün yönetici gezegenin Merkür’ün hava grubundaki dansı sayesinde zihnin adeta bir ışık hızıyla çalışıyor! Sabah uyandığında aklına gelen o parlak fikirleri sakın not etmeyi unutma; çünkü bugün senin için yaratıcılığın ve iletişimin zirve yaptığı bir gün. Çevrendeki insanlarla kurduğun diyaloglar seni yeni kapılar açmaya davet edebilir. Sosyal medyada, işte veya okulda ilgi odağı sensin; her zamanki kıvrak zekanla herkesi kendine hayran bırakacaksın.

Günün ikinci yarısında ise gökyüzü sana biraz yavaşlaman gerektiğini fısıldıyor. Aynı anda beş işi birden yapmaya çalışırken odağını kaybedebilirsin. Yıldızlar, bugün enerjini tek bir noktaya kanalize edersen muazzam bir verim alacağını söylüyor. Akşam saatlerinde gelen beklenmedik bir telefon veya mesaj, seni heyecanlandıracak yeni bir planın habercisi olabilir. Merakını canlı tut ama zihnini de çok yorma!