Sevgili İkizler, bugün beraberliğinde romantizmden çok daha fazlasına, tam anlamıyla 'beyin fırtınasına' ihtiyaç duyuyorsun. Partnerinle ufkunuzu açacak felsefi konulara dalmak, farklı bir dil öğrenmeye karar vermek veya sadece sırt çantanızı alıp plansız bir yolculuğa çıkmanın hayalini kurmak aşkınızı rutinlikten tamamen kurtaracaktır.

Ama bekarsan, kendi küçük çevrende aşkı aramaktan vazgeçmelisin. Hayata senin gibi evrensel bakan, belki senden çok farklı bir geçmişe veya inanca sahip, sana dünyayı bambaşka bir pencereden anlatacak özgür ruhlu karakter, zihnini fethettiği an kalbini de teslim alacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...