Haksız Çıksa Bile Geri Adım Atmayan 4 Burç

Aslan burcu için tartışmanın insanların önünde yaşanması işleri daha da zorlaştırabiliyor. Gururunun incinmesini ve otoritesinin sarsılmasını istemediği için haksız olduğunu fark etse bile geri adım atmayı yenilgi gibi görebiliyor.

Konuyu farklı bir noktaya çekerek aslında ne söylemek istediğini anlatmaya çalışabiliyor. Özür dilemesi mümkün olsa da bunu genellikle öfkesi geçtikten ve gururunu yeniden toparladıktan sonra yapıyor.