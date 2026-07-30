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Alışveriş Tutkunu 3 Burç! Terapi Gibi Görüyorlar

Alışveriş Tutkunu 3 Burç! Terapi Gibi Görüyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 15:33
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Bazı insanlar yalnızca ihtiyaç duyduğunda alışveriş yaparken bazıları için mağazaları dolaşmak başlı başına keyifli bir aktiviteye dönüşüyor. Astrolojik yorumlara göre estetik görünüm, konfor ve dikkat çekme isteği nedeniyle alışverişten vazgeçemeyen üç burç bulunuyor.

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Terazi burcu

Terazi burcu

Güzellik ve estetikle ilişkilendirilen Venüs tarafından yönetilen Terazi burçları, alışveriş yaparken ürünün kullanışlılığı kadar görünümünü de önemsiyor. Moda, kozmetik, aksesuar ve dekorasyon ürünleri en çok ilgilerini çeken kategoriler arasında yer alıyor.

Teraziler bir ürünü satın almadan önce farklı seçenekleri uzun süre karşılaştırabiliyor. Ancak karşılarına tarzlarına uygun, zarif ve uyumlu bir parça çıktığında ihtiyaçları olmasa bile alışveriş yapabiliyorlar. Dolaplarında benzer ürünler bulunsa dahi farklı renk veya modele kolayca ikna olabiliyorlar.

Boğa burcu

Boğa burcu

Boğa burçları alışveriş sırasında sayıdan çok kaliteye önem veriyor. Ucuz ürünlerle dolu bir sepet yerine uzun süre kullanabilecekleri, konforlu ve kaliteli birkaç parçaya daha fazla para ödemeyi tercih edebiliyorlar.

Giyim, parfüm, kişisel bakım, ev dekorasyonu ve kaliteli yiyecekler Boğaların alışveriş bütçesinde önemli yer tutuyor. Harcama konusunda kontrollü görünseler de beğendikleri ürünün kalitesinden emin olduklarında fiyat etiketini ikinci plana atabiliyorlar. Özellikle indirimdeki pahalı ürünlere karşı koymaları zor olabiliyor.

Aslan burcu

Aslan burcu

Dikkat çekmeyi ve tarzıyla fark edilmeyi seven Aslan burçları, sıradan ürünlerden ziyade gösterişli ve özgün parçalara yöneliyor. Yeni sezon kıyafetleri, markalı aksesuarlar ve girdikleri ortamda fark edilmelerini sağlayacak ürünler alışveriş listelerinin başında bulunuyor.

Aslanlar yalnızca kendileri için değil, sevdiklerine hediye alırken de cömert davranabiliyor. Alışverişi kendilerini ödüllendirmenin yollarından biri olarak gördükleri için kutlama dönemlerinde veya moralleri bozulduğunda bütçelerini aşabiliyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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