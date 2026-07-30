Alışveriş Tutkunu 3 Burç! Terapi Gibi Görüyorlar

Güzellik ve estetikle ilişkilendirilen Venüs tarafından yönetilen Terazi burçları, alışveriş yaparken ürünün kullanışlılığı kadar görünümünü de önemsiyor. Moda, kozmetik, aksesuar ve dekorasyon ürünleri en çok ilgilerini çeken kategoriler arasında yer alıyor.

Teraziler bir ürünü satın almadan önce farklı seçenekleri uzun süre karşılaştırabiliyor. Ancak karşılarına tarzlarına uygun, zarif ve uyumlu bir parça çıktığında ihtiyaçları olmasa bile alışveriş yapabiliyorlar. Dolaplarında benzer ürünler bulunsa dahi farklı renk veya modele kolayca ikna olabiliyorlar.