Alışveriş Tutkunu 3 Burç! Terapi Gibi Görüyorlar
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Bazı insanlar yalnızca ihtiyaç duyduğunda alışveriş yaparken bazıları için mağazaları dolaşmak başlı başına keyifli bir aktiviteye dönüşüyor. Astrolojik yorumlara göre estetik görünüm, konfor ve dikkat çekme isteği nedeniyle alışverişten vazgeçemeyen üç burç bulunuyor.
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Terazi burcu
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Boğa burcu
Aslan burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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