Valilik Duyurdu, Dört Gün Sürecek: İstanbul'da Kuvvetli Fırtına Zamanı
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarının ardından yeni bir uyarı yayımladı. Valilik'ten yapılan açıklamada İstanbul'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın şiddetinin zaman zaman fırtına boyutuna ulaşacağı belirtilirken artan orman yangını riskine dikkat çekildi.
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Valilik açıkladı: İstanbul'da fırtına bekleniyor.
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Orman yangını riskine dikkat! Apaç, direk devrilmesi, çatı uçması meydana gelebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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