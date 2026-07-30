Valilik Duyurdu, Dört Gün Sürecek: İstanbul'da Kuvvetli Fırtına Zamanı

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bu dönemde fırtınanın getireceği en büyük tehlikelerden biri orman yangınları olarak öne çıkıyor. İstanbul Valiliği, poyrazın şiddetiyle küçük bir kıvılcımın bile hızla büyüyebileceği uyarısında bulunarak yeşil alanlar ve ormanlık bölgeler yakınında çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra yetkililer; ağaç ve direk devrilmesi, binalarda çatı uçması ve özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.