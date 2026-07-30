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Valilik Duyurdu, Dört Gün Sürecek: İstanbul'da Kuvvetli Fırtına Zamanı

Valilik Duyurdu, Dört Gün Sürecek: İstanbul'da Kuvvetli Fırtına Zamanı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
30.07.2026 - 15:52
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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporlarının ardından yeni bir uyarı yayımladı. Valilik'ten yapılan açıklamada İstanbul'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın şiddetinin zaman zaman fırtına boyutuna ulaşacağı belirtilirken artan orman yangını riskine dikkat çekildi.

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Valilik açıkladı: İstanbul'da fırtına bekleniyor.

Valilik açıkladı: İstanbul'da fırtına bekleniyor.

İstanbul Valiliği, megakent için yeni uyarı yayımladı. Valilik tarafından paylaşılan uyarıya göre İstanbul'da poyraz etkili olacak. 30 Temmuz Perşembe günü itibarıyla etkisini artıracak olan poyraz fırtınası, 2 Ağustos Pazar gününe kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Rüzgarın normal hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında değişeceği tahmin edildi. Rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklenirken yer yer 70 kilometre hıza ulaşacağı vurgulandı. Dört gün boyunca etkili olması beklenen fırtına nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi.

Orman yangını riskine dikkat! Apaç, direk devrilmesi, çatı uçması meydana gelebilir.

Orman yangını riskine dikkat! Apaç, direk devrilmesi, çatı uçması meydana gelebilir.

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bu dönemde fırtınanın getireceği en büyük tehlikelerden biri orman yangınları olarak öne çıkıyor.  İstanbul Valiliği, poyrazın şiddetiyle küçük bir kıvılcımın bile hızla büyüyebileceği uyarısında bulunarak yeşil alanlar ve ormanlık bölgeler yakınında çok daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra yetkililer; ağaç ve direk devrilmesi, binalarda çatı uçması ve özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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