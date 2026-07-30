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GORA 4 GORA'dan Yeni Set Kareleri! Cem Yılmaz İlk Kez Paylaştı

GORA 4 GORA'dan Yeni Set Kareleri! Cem Yılmaz İlk Kez Paylaştı

Cem Yılmaz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 16:42 Son Güncelleme: 30.07.2026 - 16:43
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GORA 4 GORA filminin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Cem Yılmaz, merakla beklenen yapımdan paylaştığı yeni set kareleriyle hem oyuncu kadrosunu hem de çekim atmosferini takipçileriyle buluşturdu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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GORA evrenini yıllar sonra genişletecek GORA 4 GORA filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

GORA evrenini yıllar sonra genişletecek GORA 4 GORA filminin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Hem senaryosunu kaleme alan hem de yönetmen koltuğunda oturan Cem Yılmaz, merakla beklenen yapımdan yeni set karelerini paylaştı.

Dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak film, Arif'in oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığa karşı mücadele etmek için çıktığı yeni macerayı konu alıyor.

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarda Bige Önal, Bora Akkaş ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler dikkat çekti. Ünlü isim, yönetmen koltuğunda çekilen karesini de paylaşarak gönderisine 'Beşinci hafta aksiyon' notunu düştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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