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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Yeni Dizisinin Setinden İlk Kareyi Paylaştı

Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Yeni Dizisinin Setinden İlk Kareyi Paylaştı

Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.07.2026 - 14:32
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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'in başrol olduğu Çiçekçi Kız dizisinin çekimleri resmen başladı. Başrol oyuncusu Helin Kandemir, setten yaptığı ilk paylaşımla yeni projesinden ilk ipucunu verirken, çocuk oyuncuyla çekildiği kare kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

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Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle karakteriyle beğeni toplayan Helin Kandemir, yeni projesi Çiçekçi Kız için sete çıktı.

Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle karakteriyle beğeni toplayan Helin Kandemir, yeni projesi Çiçekçi Kız için sete çıktı.

Sevdiğim Sensin'in ikinci sezon hazırlıkları öncesinde çekimlerine başlanan diziden ilk kare de geldi. Helin Kandemir, sosyal medya hesabından çocuk oyuncuyla birlikte çekilen fotoğrafını 'En yakın set arkadaşım Sibel' notuyla paylaştı.

İlk set paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, dizinin çekimlerinin başlaması da heyecan yarattı.

Dizide Helin Kandemir'e, Yeraltı dizisinde Paşa karakterini canlandıran Hakan Çelebi eşlik edecek.

İşte Helin Kandemir'in Çiçekçi Kız setinden ilk fotoğrafı:

İşte Helin Kandemir'in Çiçekçi Kız setinden ilk fotoğrafı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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