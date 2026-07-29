Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir Yeni Dizisinin Setinden İlk Kareyi Paylaştı
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Sevdiğim Sensin'in Dicle'si Helin Kandemir'in başrol olduğu Çiçekçi Kız dizisinin çekimleri resmen başladı. Başrol oyuncusu Helin Kandemir, setten yaptığı ilk paylaşımla yeni projesinden ilk ipucunu verirken, çocuk oyuncuyla çekildiği kare kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
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Sevdiğim Sensin dizisindeki Dicle karakteriyle beğeni toplayan Helin Kandemir, yeni projesi Çiçekçi Kız için sete çıktı.
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İşte Helin Kandemir'in Çiçekçi Kız setinden ilk fotoğrafı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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