Bahar Candan Babasının Kendisine Gönderdiği Mesajı İfşaladı: Babanın Üslubu Dikkat Çekti!
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, bu kez babası Hakan Candan'dan gelen mesajları takipçileriyle paylaştı. Peş peşe gelen WhatsApp bildirimlerini yayınlayan Candan'ın ekran görüntüsünde iki detay dikkat çekti. Hakan Candan'ın kızına yaptığı sert uyarıda kullandığı ifade sosyal medyada tartışma yaratırken, Bahar Candan'ın babasını telefonuna kaydetme şekli de gözlerden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bahar Candan, hayatımıza girdiği ilk günden bu yana attığı hemen her adımla gündem olmayı başaran isimlerden biri.
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Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Bahar Candan'ın son dönemde gündem olduğu konulardan biri de gizemli sevgilisiydi.
Bahar Candan, babasından gelen WhatsApp mesajlarını sosyal medya hesabından ifşalayınca ortalık yine karıştı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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