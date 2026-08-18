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Bahar Candan Babasının Kendisine Gönderdiği Mesajı İfşaladı: Babanın Üslubu Dikkat Çekti!

Bahar Candan Babasının Kendisine Gönderdiği Mesajı İfşaladı: Babanın Üslubu Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 19:28
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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bahar Candan, bu kez babası Hakan Candan'dan gelen mesajları takipçileriyle paylaştı. Peş peşe gelen WhatsApp bildirimlerini yayınlayan Candan'ın ekran görüntüsünde iki detay dikkat çekti. Hakan Candan'ın kızına yaptığı sert uyarıda kullandığı ifade sosyal medyada tartışma yaratırken, Bahar Candan'ın babasını telefonuna kaydetme şekli de gözlerden kaçmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bahar Candan, hayatımıza girdiği ilk günden bu yana attığı hemen her adımla gündem olmayı başaran isimlerden biri.

Bahar Candan, hayatımıza girdiği ilk günden bu yana attığı hemen her adımla gündem olmayı başaran isimlerden biri.

Bahar Candan'ı ilk kez 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdık. Kendine has konuşma tarzı, sıra dışı açıklamaları, iddialı kombinleri ve tavırlarıyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Candan'ın ekran macerası kısa sürede sosyal medyaya taşındı. Ablası Nihal Candan da aynı yarışmayla hayatımıza girmiş, ardından Survivor'a katılmıştı. Böylece Candan kardeşler yıllarca magazin dünyasının en çok konuşulan ikililerinden biri oldu.

Fakat iki kardeşin hayatı 2023 yılında çok daha ciddi bir gündemle değişti. Bahar ve Nihal Candan, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Kasım 2023'te tutuklandı. Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle Nisan 2024'te, Bahar Candan ise Eylül 2024'te tahliye edildi. Bahar Candan'ın yargılandığı davada Mart 2026'da karar çıktı ve Candan, 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Candan ailesinin yaşadığı en büyük acı ise şüphesiz Nihal Candan'ın ölümü oldu. Cezaevinde bulunduğu dönemde ciddi kilo kaybı yaşayan ve anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Tedavi sürecinde durumu ağırlaşan Candan, 21 Haziran 2025'te henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti.

Ablasının ölümünün ardından oldukça zor günler geçiren Bahar Candan o günden bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla karşımıza çıkmaya ve dikkat çekmeye devam etti.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Bahar Candan'ın son dönemde gündem olduğu konulardan biri de gizemli sevgilisiydi.

Sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden Bahar Candan'ın son dönemde gündem olduğu konulardan biri de gizemli sevgilisiydi.

Ablasının vefatının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan, kimi zaman Nihal Candan'a seslendiği duygusal sözleriyle, kimi zaman mezarı başından yaptığı paylaşımlarla, kimi zaman da ablasının sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıklarıyla gündeme geldi. Son haftalarda ise Bahar Candan'ın özel hayatında yeni bir gelişme olduğu iddiası ortaya atılmıştı.

Candan, sosyal medya hesabından yanında bir erkekle çekilen fotoğrafını paylaşmış ancak yanındaki kişinin yüzünü kalp emojisiyle kapatmıştı. Haliyle paylaşım kısa sürede merak konusu olmuş, gizemli kişinin Bahar Candan'ın yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Candan'ın yüzünü özellikle gizlemesi de merakı iyice artırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise Bahar Candan'ın sevgilisi olduğu öne sürülen kişinin fotoğrafları sosyal medyada dolaşıma girdi. Tarzıyla dikkat çeken gizemli beyefendinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

Fakat aradan çok geçmeden Bahar Candan'ın hesabından bu kez bambaşka bir özel yazışma geldi. Üstelik mesajların diğer tarafında bu kez babası Hakan Candan vardı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bahar Candan, babasından gelen WhatsApp mesajlarını sosyal medya hesabından ifşalayınca ortalık yine karıştı!

Bahar Candan, babasından gelen WhatsApp mesajlarını sosyal medya hesabından ifşalayınca ortalık yine karıştı!

Bahar Candan geçtiğimiz saatlerde Instagram hikayesinde telefonuna babasından peş peşe gelen WhatsApp bildirimlerinin göründüğü bir ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsünde Hakan Candan'ın kızına önce mesai saatleri içerisinde bir kartı müdüre, o olmazsa başka birine bırakmasını söylediği görüldü. Fakat asıl dikkat çeken, mesajların devamında kullandığı oldukça sert ifade oldu.

Hakan Candan'ın kızına 'Kartı da kaybetme. Artık zihinsel engelli gibi davranmaya son verin lütfen' şeklinde mesaj göndermesi sosyal medyada dikkat çekti.

Üstelik kullanıcıların gözü yalnızca mesajın içeriğine de takılmadı. Bahar Candan'ın babasını telefonuna doğrudan 'Prof. Dr. Hakan Candan' olarak kaydetmiş olması da ekran görüntüsünün en çok konuşulan detaylarından biri olarak öne çıktı.

Babasının kızına hitap ederken kullandığı ifadenin uygun olup olmadığı ise sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar mesajın üslubunu fazla sert bulup Candan kardeşlerin aile içindeki iletişimine dair çıkarımlarda bulunurken, bazıları ise bunun yalnızca bir babanın kızına yönelttiği sert bir uyarı olduğunu savundu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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