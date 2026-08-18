Bahar Candan Babasının Kendisine Gönderdiği Mesajı İfşaladı: Babanın Üslubu Dikkat Çekti!

Bahar Candan'ı ilk kez 2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdık. Kendine has konuşma tarzı, sıra dışı açıklamaları, iddialı kombinleri ve tavırlarıyla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Candan'ın ekran macerası kısa sürede sosyal medyaya taşındı. Ablası Nihal Candan da aynı yarışmayla hayatımıza girmiş, ardından Survivor'a katılmıştı. Böylece Candan kardeşler yıllarca magazin dünyasının en çok konuşulan ikililerinden biri oldu.

Fakat iki kardeşin hayatı 2023 yılında çok daha ciddi bir gündemle değişti. Bahar ve Nihal Candan, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında Kasım 2023'te tutuklandı. Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle Nisan 2024'te, Bahar Candan ise Eylül 2024'te tahliye edildi. Bahar Candan'ın yargılandığı davada Mart 2026'da karar çıktı ve Candan, 'suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Candan ailesinin yaşadığı en büyük acı ise şüphesiz Nihal Candan'ın ölümü oldu. Cezaevinde bulunduğu dönemde ciddi kilo kaybı yaşayan ve anoreksiya nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti. Tedavi sürecinde durumu ağırlaşan Candan, 21 Haziran 2025'te henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetti.

Ablasının ölümünün ardından oldukça zor günler geçiren Bahar Candan o günden bu yana sosyal medya paylaşımlarıyla karşımıza çıkmaya ve dikkat çekmeye devam etti.