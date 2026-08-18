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"Genetikmiş!": Manifest Hilal'in Annesinin Güzelliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

"Genetikmiş!": Manifest Hilal'in Annesinin Güzelliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 17:21
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Manifest'in son dönemde attığı her adımla gündem olmayı başaran üyelerinden Hilal Yelekçi, bu kez sahne performansı ya da özel hayatıyla değil, annesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Annesine duyduğu özlemi dile getirerek birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşan Yelekçi'nin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ancak gözler bu kez Hilal'den çok annesine çevrildi! 

Genç ve fit görünümüyle dikkat çeken anne Yelekçi'yi görenler, ikiliyi 'abla kardeş'e benzetti. Hilal'in fiziğine ve güzelliğine dikkat çeken kullanıcıların ortak yorumu ise 'Genetikmiş!' oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Manifest hayatımıza gireli çok uzun zaman olmadı belki ama yarattıkları etkiye bakarsak yıllardır buradalarmış gibi hissediyoruz!

Manifest hayatımıza gireli çok uzun zaman olmadı belki ama yarattıkları etkiye bakarsak yıllardır buradalarmış gibi hissediyoruz!

Türkiye'nin uzun zamandır eksikliğini hissettiği girl band boşluğunu doldurmak üzere yola çıkan Manifest, daha ilk günden beklentileri fazlasıyla yükseltmişti. Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay ve Sueda Uluca, aylar süren eğitim ve eleme sürecinin ardından grubun kadrosunu oluşturdu. Altı genç kadın, 7 Şubat 2025'te yayınlanan ilk şarkıları 'Zamansızdık' ile resmi çıkışlarını yaptığında ise işlerin bu kadar kısa sürede bu noktaya geleceğini muhtemelen kimse tahmin etmiyordu.

Çünkü Manifest'in yükselişi gerçekten baş döndürücü oldu. 'Zamansızdık' ile başlayan serüven 'Arıyo', 'KTS', 'Snap', 'Yaşanacaksa', 'Amatör', 'Daha İyi' ve son olarak Ajda Pekkan'la buluştukları 'Hileli' gibi şarkılarla devam ederken kızlar neredeyse her yeni işlerinde çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Şarkılar milyonları aşmakla kalmadı, bazıları on milyonları çoktan geride bıraktı. 'Snap' 100 milyon Spotify dinlenmesini aşarken 'Yaşanacaksa' da aynı barajı geçti; 'Hileli', 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS', 'Amatör' ve 'Daha İyi' gibi parçalar da on milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Grubun Spotify'daki toplam dinlenmesi ise 2026 yazında 1 milyarı aşmış durumda.

Üstelik Manifest artık yalnızca Türkiye sınırlarında konuşulan bir grup da değil. İlk albümleri Manifestival yayınlandığı yıl dünyada en çok dinlenen girl band albümleri arasına girerken, grubun sonraki şarkıları global Spotify çıkışlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Önlerinde Londra'daki OVO Arena Wembley konseri gibi uluslararası adımlar da var. Kısacası yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde yarışmadan çıkan yeni bir kız grubu olmaktan, global hedefleri olan dev bir pop projesine dönüşmeyi başardılar.

İşin en güzel taraflarından biri de altı üyenin grubun içinde kaybolmaması oldu. Mina, Lidya, Esin, Hilal, Zeynep ve Sueda birlikte Manifest olarak gündemi domine ederken, ayrı ayrı da kendi kitlelerini yaratmayı başardılar. Tarzları, dansları, sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve elbette özel hayatları derken altı ismin de kendine has bir rengi oluştu. Tam da bu yüzden bugün bir Manifest üyesinin tek bir paylaşımı bile sosyal medyanın gündemini değiştirmeye yetiyor.

Grubun mor rengi Hilal Yelekçi ise son dönemde başlı başına bir fenomene dönüşmüş durumda!

Grubun mor rengi Hilal Yelekçi ise son dönemde başlı başına bir fenomene dönüşmüş durumda!

Manifest üyelerinin her birinin kendine has bir enerjisi var ama konu Hilal Yelekçi olduğunda özellikle son aylarda bambaşka bir parantez açmak gerekiyor. Grubun mor rengi Hilal, zaten en başından beri dans konusundaki yeteneğiyle dikkat çeken üyelerden biriydi. Fakat özellikle Ajda Pekkan ve Manifest'i bir araya getiren 'Hileli' döneminde işler başka bir seviyeye çıktı.

Şarkının koreografisinde sergilediği kıvrak dansı kısa sürede Hilal'in adeta imzasına dönüştü. Sosyal medyada kesit kesit paylaşılan performansları, hayranların Hilal'in dansına özel çektiği videolar ve o meşhur hareketleri yeniden yapmaya çalışan kullanıcılar derken Hilal artık yalnızca grubun üyelerinden biri değil, tek başına sosyal medya fenomenine dönüşen isimlerden biri olarak öne çıkmaya başladı. 'Hileli'nin Türkiye Spotify haftalık listesinde haftalarca zirvede kalması da şarkının yarattığı dev etkinin küçük bir göstergesiydi.

Tabii Hilal'in gündeme geldiği tek alan sahne değildi. Son dönemde özel hayatıyla da magazin sayfalarının yakın takibindeydi. Geçtiğimiz aylarda Hilal'in 36 yaşındaki DJ ve girişimci Agah Uz ile birlikte olduğu ortaya çıkmış, 25 yaşındaki Hilal ile Uz arasındaki 11 yaş farkı sosyal medyada günlerce tartışılmıştı. İkilinin beraber görüntülenmesinin ardından başlayan tartışmalar kısa sürede büyürken, ilişkinin ömrü de pek uzun olmadı.

Temmuz ayının sonunda Hilal, hayranları için oluşturduğu sosyal medya grubundan yaptığı kısa açıklamayla Agah Uz'la ilişkisinin sona erdiğini duyurdu. Böylece ortaya çıkışı ayrı, yaş farkı ayrı, bitişi ayrı olay olan ilişki de magazin tarihindeki yerini aldı.

Sahnede dansıyla, sosyal medyada paylaşımlarıyla, magazinde ise özel hayatıyla attığı hemen her adım konuşulan Hilal, bu kez yine özel hayatından bir kareyle gündeme geldi. Fakat bu defa fotoğrafın diğer tarafında bir sevgili değil, hayatındaki en yakın isimlerden biri vardı!

Hilal Yelekçi annesine duyduğu özlemi tek bir kareyle anlattı, sosyal medyanın dikkati ise bambaşka bir yere kaydı!

Hilal Yelekçi annesine duyduğu özlemi tek bir kareyle anlattı, sosyal medyanın dikkati ise bambaşka bir yere kaydı!

Hilal Yelekçi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilen bir karesini paylaşarak 'Özlendi anneeeğğ' notunu düştü. Oldukça tatlı bir anne-kız paylaşımı olarak başlayan hikaye, fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla bir anda bambaşka bir gündeme dönüştü.

Çünkü Hilal'in annesini ilk kez görenlerin önemli bir kısmı karşısındaki görüntüye epey şaşırdı!

Siyahlar içerisindeki spor ve iddialı tarzıyla kızının yanında poz veren anne Yelekçi'nin son derece genç ve fit görünümü kısa sürede fotoğrafın önüne geçti. Özellikle anne-kızın yan yana durduğu karede aralarındaki benzer enerji ve ikisinin de fit görünümü sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafı görenlerin bir kısmı ikiliyi anne-kızdan ziyade abla-kardeşe benzetirken, bir kısmı da Hilal'in fiziğinin ve güzelliğinin nereden geldiğinin sonunda belli olduğu yorumunu yaptı.

Hilal'in 'Hileli' performanslarından beri dillere düşen kıvraklığı ve fit görüntüsünün ardından annesini de gören sosyal medya kullanıcılarının ortak fikri ise aşağı yukarı aynı yerde buluştu: 'Genetikmiş!'

Anlayacağınız Hilal'in gündem olma konusunda tek başına olmadığını öğrenmiş olduk. Görünen o ki Yelekçi ailesinde dikkatleri üzerine çekmek biraz genetik! Peki sosyal medya Hilal Yelekçi ve annesinin gündem olan bu karesi için neler söyledi?

Buyurun, kimler nasıl yorumlamış beraber görelim!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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