"Genetikmiş!": Manifest Hilal'in Annesinin Güzelliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Türkiye'nin uzun zamandır eksikliğini hissettiği girl band boşluğunu doldurmak üzere yola çıkan Manifest, daha ilk günden beklentileri fazlasıyla yükseltmişti. Hypers New Media tarafından düzenlenen Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Oktay ve Sueda Uluca, aylar süren eğitim ve eleme sürecinin ardından grubun kadrosunu oluşturdu. Altı genç kadın, 7 Şubat 2025'te yayınlanan ilk şarkıları 'Zamansızdık' ile resmi çıkışlarını yaptığında ise işlerin bu kadar kısa sürede bu noktaya geleceğini muhtemelen kimse tahmin etmiyordu.

Çünkü Manifest'in yükselişi gerçekten baş döndürücü oldu. 'Zamansızdık' ile başlayan serüven 'Arıyo', 'KTS', 'Snap', 'Yaşanacaksa', 'Amatör', 'Daha İyi' ve son olarak Ajda Pekkan'la buluştukları 'Hileli' gibi şarkılarla devam ederken kızlar neredeyse her yeni işlerinde çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Şarkılar milyonları aşmakla kalmadı, bazıları on milyonları çoktan geride bıraktı. 'Snap' 100 milyon Spotify dinlenmesini aşarken 'Yaşanacaksa' da aynı barajı geçti; 'Hileli', 'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS', 'Amatör' ve 'Daha İyi' gibi parçalar da on milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Grubun Spotify'daki toplam dinlenmesi ise 2026 yazında 1 milyarı aşmış durumda.

Üstelik Manifest artık yalnızca Türkiye sınırlarında konuşulan bir grup da değil. İlk albümleri Manifestival yayınlandığı yıl dünyada en çok dinlenen girl band albümleri arasına girerken, grubun sonraki şarkıları global Spotify çıkışlarıyla da dikkat çekmeye başladı. Önlerinde Londra'daki OVO Arena Wembley konseri gibi uluslararası adımlar da var. Kısacası yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde yarışmadan çıkan yeni bir kız grubu olmaktan, global hedefleri olan dev bir pop projesine dönüşmeyi başardılar.

İşin en güzel taraflarından biri de altı üyenin grubun içinde kaybolmaması oldu. Mina, Lidya, Esin, Hilal, Zeynep ve Sueda birlikte Manifest olarak gündemi domine ederken, ayrı ayrı da kendi kitlelerini yaratmayı başardılar. Tarzları, dansları, sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve elbette özel hayatları derken altı ismin de kendine has bir rengi oluştu. Tam da bu yüzden bugün bir Manifest üyesinin tek bir paylaşımı bile sosyal medyanın gündemini değiştirmeye yetiyor.