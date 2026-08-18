"Genetikmiş!": Manifest Hilal'in Annesinin Güzelliği Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Manifest'in son dönemde attığı her adımla gündem olmayı başaran üyelerinden Hilal Yelekçi, bu kez sahne performansı ya da özel hayatıyla değil, annesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Annesine duyduğu özlemi dile getirerek birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşan Yelekçi'nin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ancak gözler bu kez Hilal'den çok annesine çevrildi!
Genç ve fit görünümüyle dikkat çeken anne Yelekçi'yi görenler, ikiliyi 'abla kardeş'e benzetti. Hilal'in fiziğine ve güzelliğine dikkat çeken kullanıcıların ortak yorumu ise 'Genetikmiş!' oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Manifest hayatımıza gireli çok uzun zaman olmadı belki ama yarattıkları etkiye bakarsak yıllardır buradalarmış gibi hissediyoruz!
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Grubun mor rengi Hilal Yelekçi ise son dönemde başlı başına bir fenomene dönüşmüş durumda!
Hilal Yelekçi annesine duyduğu özlemi tek bir kareyle anlattı, sosyal medyanın dikkati ise bambaşka bir yere kaydı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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