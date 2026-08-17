36 Yaşında Hayatını Kaybeden Hayden Panettiere Neden Öldü? Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
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Heroes, Nashville ve Scream ile hafızalara kazınan Hayden Panettiere'in 36 yaşında hayatını kaybetmesi Hollywood'u yasa boğdu. Evinde tepkisiz halde bulunan oyuncuyu hayata döndürmek için yapılan müdahaleler sonuçsuz kaldı. Panettiere'in ölümünün ardından ise herkes aynı sorunun yanıtını aramaya başladı: Hayden Panettiere neden öldü? PEOPLE'ın ulaştığı acil durum kayıtlarında geçen detaylar dikkat çekti...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: PEOPLE
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Henüz çocuk yaşta kameraların karşısına geçen Hayden Panettiere, Hollywood'un gözümüzün önünde büyüyen yıldızlarından biriydi.
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Hayden Panettiere'in 36 yaşında hayatını kaybettiği haberi 17 Ağustos sabahı Hollywood'u yasa boğdu.
Hayden Panettiere neden öldü? Ölümünden saatler sonra ortaya çıkan “aşırı doz” detayı dikkat çekti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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