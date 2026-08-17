36 Yaşında Hayatını Kaybeden Hayden Panettiere Neden Öldü? Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Hollywood'da çocuk oyuncu olarak başlayıp yetişkinlik döneminde de kariyerini aynı başarıyla sürdürebilmek pek kolay değil. Hayden Panettiere ise neredeyse bütün hayatını kameraların karşısında geçiren ve her yaşında farklı bir rolle hafızalara kazınmayı başaran isimlerden biriydi.

Fakat dünya çapındaki esas büyük çıkışı 2006 yılında geldi. Heroes dizisinde canlandırdığı, kendini iyileştirme gücüne sahip lise öğrencisi Claire Bennet karakteriyle milyonların tanıdığı bir yüze dönüşen Panettiere, dizinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başardı. Henüz 17 yaşındayken gelen bu büyük şöhretin ardından kariyerine I Love You, Beth Cooper, Scream 4 ve Bring It On: All or Nothing gibi yapımlarla devam etti.

2012 yılında başlayan Nashville ise kariyerindeki ikinci büyük kırılma oldu. Altı sezon boyunca Juliette Barneskarakterine hayat veren Panettiere, performansıyla iki kez Altın Küre'ye aday gösterildi. Yıllar sonra Scream VI ile Kirby Reed karakterine geri dönmesi de özellikle serinin hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Panettiere'in kamera arkasındaki hayatı ise kariyeri kadar parlak ilerlemedi.

Yıllar içerisinde alkol ve madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleyi saklamayan oyuncu, doğum sonrası depresyonundan rehabilitasyon sürecine kadar hayatının en zor dönemlerini açıkça anlattı. 2026 yılında yayımladığı This Is Me: A Reckoning isimli anı kitabında da çocuk yıldızlığın üzerindeki etkisinden bağımlılığına, anneliğinden kardeşi Jansen Panettiere'in 2023'teki ölümüne kadar hayatının en ağır dönemlerini tüm açıklığıyla ele aldı.

Üstelik son dönemde yeniden ayağa kalktığını ve yaşadıklarının başkalarına yardımcı olmasını istediğini anlatıyordu. Mayıs ayında kitabını tanıtırken geleceğe dair planlarından söz eden Panettiere, yaşadıklarını paylaşarak insanların yardım istemekten utanmamasına katkı sağlamayı ve dünyada olumlu bir iz bırakmayı istediğini söylemişti.

Kariyerine ise 2026 yapımı Sleepwalker ile devam etmişti. Yapım, Panettiere'in rol aldığı son film oldu.