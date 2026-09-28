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Zelenski'nin BM Kürsüsündeki Açıklaması Güney Kore'yi Kızdırdı, Seul Özür Bekliyor

Zelenski'nin BM Kürsüsündeki Açıklaması Güney Kore'yi Kızdırdı, Seul Özür Bekliyor

Volodimir Zelenski Güney Kore Kuzey Kore
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 21:42
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında paylaştığı bir bilgi, Kiev ile Seul arasında diplomatik krize dönüştü. Güney Kore, gizli kalması gereken bir konunun kamuoyuna duyurulduğunu savunarak Ukrayna'dan resmi özür istedi.

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Seul gizlilik anlaşmasının çiğnendiğini söylüyor.

Seul gizlilik anlaşmasının çiğnendiğini söylüyor.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, ülkeye kabul ettikleri 2 Kuzey Koreli askerin güvenliğinden endişe duydukları için ve başka bazı tedbirler kapsamında Ukrayna ile gizlilik anlaşması imzaladıklarını öne sürdü. Seong, Ukrayna'nın askerlerin transferini kamuoyuna duyurmasından 'derin üzüntü' duyduklarını belirterek resmi olarak özür ve izahat beklediklerini kaydetti. Ukrayna'nın gizlilik anlaşmasının varlığını 'inkar etmesinin' gerçekleri yansıtmadığını savunan Seong, bu adımın 'iki hükümet arasındaki güvene de ciddi tehdit oluşturduğunu' ifade etti.

Ukrayna'nın maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.

Ukrayna'nın maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.

Yonhap ajansının haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Seul Maslahatgüzarı'nı konuyla ilgili bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Park Yoon-joo, maslahatgüzara 'Ukrayna'nın taraflar arasındaki gizlilik anlaşmasını reddetmesinden' duyduğu endişeyi iletti ve bu tür eylemlerin 'karşılıklı güveni zedelediğini ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri etkilediğini' söyledi. Park'ın Ukrayna'dan resmi açıklama ve özür talep ettiği görüşmede, maslahatgüzarın Seul'ün tutumunu Kiev'e doğru şekilde aktaracağını belirttiği bildirildi.

Kiev böyle bir anlaşma olmadığını savunuyor.

Kiev böyle bir anlaşma olmadığını savunuyor.

Krizin fitilini ateşleyen konuşma 23 Eylül'de BM 81. Genel Kurulu'nda yapıldı. Zelenski burada Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 2'sinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye teslim edildiğini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung bu açıklamanın askerlerin transferine ilişkin gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini söylemiş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın hiç var olmadığını ileri sürmüştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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