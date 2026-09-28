Zelenski'nin BM Kürsüsündeki Açıklaması Güney Kore'yi Kızdırdı, Seul Özür Bekliyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında paylaştığı bir bilgi, Kiev ile Seul arasında diplomatik krize dönüştü. Güney Kore, gizli kalması gereken bir konunun kamuoyuna duyurulduğunu savunarak Ukrayna'dan resmi özür istedi.
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Seul gizlilik anlaşmasının çiğnendiğini söylüyor.
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Ukrayna'nın maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı.
Kiev böyle bir anlaşma olmadığını savunuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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