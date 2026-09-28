Zelenski'nin BM Kürsüsündeki Açıklaması Güney Kore'yi Kızdırdı, Seul Özür Bekliyor

Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, ülkeye kabul ettikleri 2 Kuzey Koreli askerin güvenliğinden endişe duydukları için ve başka bazı tedbirler kapsamında Ukrayna ile gizlilik anlaşması imzaladıklarını öne sürdü. Seong, Ukrayna'nın askerlerin transferini kamuoyuna duyurmasından 'derin üzüntü' duyduklarını belirterek resmi olarak özür ve izahat beklediklerini kaydetti. Ukrayna'nın gizlilik anlaşmasının varlığını 'inkar etmesinin' gerçekleri yansıtmadığını savunan Seong, bu adımın 'iki hükümet arasındaki güvene de ciddi tehdit oluşturduğunu' ifade etti.