Göletleri Temizlemek İçin Girdiler: Dipten 50 Bin Madeni Para Çıkardılar
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Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki berrak Oshino Hakkai göletleri, turistlerin dilek tutup suya attığı madeni paralarla doluyor. Son 10 yılda dipten yaklaşık 50 bin madeni para çıkarıldı, ama paralar atılmaya devam ediyor.
İşte detaylar...
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Göletlerin Fuji Dağı'ndan süzülen yeraltı suyuyla beslendiği düşünülüyor.
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Turistler göletleri dilek havuzu sandı.
Köy, paralar için göletlerin yanına bağış kutusu koyacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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