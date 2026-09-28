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Göletleri Temizlemek İçin Girdiler: Dipten 50 Bin Madeni Para Çıkardılar

Göletleri Temizlemek İçin Girdiler: Dipten 50 Bin Madeni Para Çıkardılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 22:14
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Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki berrak Oshino Hakkai göletleri, turistlerin dilek tutup suya attığı madeni paralarla doluyor. Son 10 yılda dipten yaklaşık 50 bin madeni para çıkarıldı, ama paralar atılmaya devam ediyor.

İşte detaylar...

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Göletlerin Fuji Dağı'ndan süzülen yeraltı suyuyla beslendiği düşünülüyor.

Göletlerin Fuji Dağı'ndan süzülen yeraltı suyuyla beslendiği düşünülüyor.

Oshino Hakkai, Yamanaşi eyaletindeki Oshino köyünde bulunan sekiz kaynak göletinin adı. Göletler, 2013'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Fuji Dağı alanının bir parçası ve ulusal doğal anıt olarak koruma altında. Açık havalarda Fuji Dağı'nı gören göletler, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

En çok zarar gören, suyun en güçlü aktığı Wakuike Göleti. Suyu o kadar berrak ki dördüncü metredeki taban bile görülebiliyor. Ancak bugün gölün dibi sayısız madeni parayla gümüş ve bakır renginde parlıyor.

Turistler göletleri dilek havuzu sandı.

Turistler göletleri dilek havuzu sandı.

Köy yönetimine göre göletlerde madeni paralar 2013'teki UNESCO kararından sonra görülmeye başlandı. Çıkarılan paralar arasında Batı ve Asya ülkelerinden yabancı paralar da var. Yetkililer, turistlerin Roma'daki Trevi Çeşmesi'ne para atma geleneğini taklit ettiğini düşünüyor. Oysa Oshino Hakkai'de böyle bir gelenek yok.

Köy, 2016'da gönüllü dalgıçlarla Wakuike Göleti'nde beş temizlik dalışı yaptı ve 18 binden fazla para topladı. Ardından Japonca, İngilizce, Çince ve Korece uyarı tabelaları kondu ama paralar atılmaya devam etti. Bir köy yetkilisi durumu, 'Bitmeyen bir döngü; biz topladıkça yenileri atılıyor' diye anlatıyor.

Köy, paralar için göletlerin yanına bağış kutusu koyacak.

Köy, paralar için göletlerin yanına bağış kutusu koyacak.

Paraların bir kısmı paslanmaya başladı ve bu durum su kalitesine zarar verebileceği endişesini doğurdu. Şimdilik göletlerde ve yakındaki nehirlerde yapılan su testlerinde bir sorun görülmedi. Göletlere para atmak ise Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nu ihlal edebiliyor.

Para atılmasını tamamen önlemenin neredeyse imkânsız olduğuna karar veren köy, göletlerin yanına bir bağış kutusu koyacak. Burada toplanan paralar, çevrenin korunmasına harcanacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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