Göletleri Temizlemek İçin Girdiler: Dipten 50 Bin Madeni Para Çıkardılar

Oshino Hakkai, Yamanaşi eyaletindeki Oshino köyünde bulunan sekiz kaynak göletinin adı. Göletler, 2013'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan Fuji Dağı alanının bir parçası ve ulusal doğal anıt olarak koruma altında. Açık havalarda Fuji Dağı'nı gören göletler, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

En çok zarar gören, suyun en güçlü aktığı Wakuike Göleti. Suyu o kadar berrak ki dördüncü metredeki taban bile görülebiliyor. Ancak bugün gölün dibi sayısız madeni parayla gümüş ve bakır renginde parlıyor.