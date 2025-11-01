Japonlar Neden Buzdolaplarının Üstüne Madeni Para Koyar?
Buzdolabı çoğumuz için sıradan bir ev eşyası gibi görünür ama Japon kültürüne göre durum pek öyle değil. Feng Shui’ye göre mutfak, evin enerji akışını yöneten en önemli alanlardan biri. Yani sadece yemeklerin değil, evin bereketinin de kaynağı. Özellikle buzdolabı, hem bedeni hem de ruhu besleyen enerjiyi taşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Feng Shui’ye göre buzdolabı, evin metal enerjisini temsil ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatta mutfakta bitki, çiçek ve ahşap süslemelere bile dikkat edilmeli.
Bereketi artırmak için buzdolabının üstü doğru sembollerle kullanılmalı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın