Japonlar Neden Buzdolaplarının Üstüne Madeni Para Koyar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
01.11.2025 - 09:30

Buzdolabı çoğumuz için sıradan bir ev eşyası gibi görünür ama Japon kültürüne göre durum pek öyle değil. Feng Shui’ye göre mutfak, evin enerji akışını yöneten en önemli alanlardan biri. Yani sadece yemeklerin değil, evin bereketinin de kaynağı. Özellikle buzdolabı, hem bedeni hem de ruhu besleyen enerjiyi taşıyor.

Kaynak

Feng Shui’ye göre buzdolabı, evin metal enerjisini temsil ediyor.

Japonlar, buzdolabı çevresinin her zaman temiz, düzenli ve sade tutulması gerekiyor. Dağınıklık, enerji dengesini bozarak pozitif akışı engelliyor. 

Özellikle mikrodalga, tost makinesi gibi elektronik eşyaları buzdolabının üstüne koymak Feng Shui açısından önerilmiyor. Çünkü bu cihazlar ateş enerjisini temsil ediyor ve metal enerjisiyle çatışma yaratıyor. Bu durum da hem enerji hem de maddi kayıplarla ilişkilendiriliyor.

Hatta mutfakta bitki, çiçek ve ahşap süslemelere bile dikkat edilmeli.

Her ne kadar dekoratif görünseler de Feng Shui’ye göre buzdolabının yanına bitki koymak enerjiyi zayıflatıyor. Çünkü ahşap, metal elementinin karşıtı olarak görülüyor. Aynı durum yeşil tonlu objeler, mıknatıslar ya da ahşap çerçeveler için de geçerli. Bunların yerine altın ya da metal tonlarında aksesuarlar kullanmak, bereket enerjisini güçlendiriyor.

Bereketi artırmak için buzdolabının üstü doğru sembollerle kullanılmalı.

Buzdolabının üzerine fatura, borç kağıdı ya da alışveriş listesi asmak, Feng Shui’de finansal durgunluk anlamına geliyor. Bu tür kağıtlar evin enerji akışını tıkar. Bunun yerine sizi motive eden semboller tercih edilmeli, örneğin çocuklarınızın başarı belgeleri veya aile fotoğrafları güzel bir seçenek.

Japonlar buzdolabının üstüne madeni para, Çin uğur düğümü ya da zenginlik sembolü olan kurbağa figürü koyarak enerjiyi berekete çeviriyor. Hatta bazıları altın sikke ya da bozuk para resimleriyle bu alanı süslüyor. Tüm bu semboller, evin parasal enerjisini canlı tutmanın yolları olarak kabul ediliyor.

