Japonlar Neden Buzdolaplarının Üstüne Madeni Para Koyar?

Buzdolabının üzerine fatura, borç kağıdı ya da alışveriş listesi asmak, Feng Shui’de finansal durgunluk anlamına geliyor. Bu tür kağıtlar evin enerji akışını tıkar. Bunun yerine sizi motive eden semboller tercih edilmeli, örneğin çocuklarınızın başarı belgeleri veya aile fotoğrafları güzel bir seçenek.

Japonlar buzdolabının üstüne madeni para, Çin uğur düğümü ya da zenginlik sembolü olan kurbağa figürü koyarak enerjiyi berekete çeviriyor. Hatta bazıları altın sikke ya da bozuk para resimleriyle bu alanı süslüyor. Tüm bu semboller, evin parasal enerjisini canlı tutmanın yolları olarak kabul ediliyor.