Sevgili Boğa, bugün senin için iç gözlem ve değerlendirme günü olacak. Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare açı, kariyer hedeflerinle kişisel mutluluğun arasında bir denge kurman gerektiğini fısıldıyor kulağına. Peki, bu hedefleri gerçekten sen mi belirledi? Yoksa toplumun senden beklediği şeyleri hedef mi kabul ettin? İşte, zihninde yanıt bulman gereken bu soru önemli bir farkındalık yaşamanı sağlayacak. Artık sana verilene görevlerin ya da üzerinde oluşturulan baskının seni yıpratmasına izin vermeyecek ve daha net bir bakış açısı kazanacaksın.

Tabii bu durumda, finansal konular ve iş düzeninle ilgili de büyük adımlar atmak atabilirsin. Zihninde yeni bir sistem kurma fikrinin tohumlarını ekebilirsin. Pazar gününün huzurlu atmosferi, uzun vadeli kazanç planlarını düşünmek için ideal bir zemin oluşturabilir. Artık kendi isteklerin ve hayallerine uygun hedeflerle yolunu belirleyebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron'un oluşturduğu kare, öz değer konularını gündeme getiriyor. Belki de kendini yeterince sevilmemiş ya da anlaşılmamış hissettiğin bir konu bugün su yüzeyine çıkabilir. Lakin bugün, kalbini suçlamak yerine, ona karşı anlayışlı ve şefkatli olmayı seçmelisin. Böylece romantik ilişkilerinde yeni bir sayfa açabilir, aşkı kucaklayabilirsin sahiden! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…