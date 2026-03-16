Petrol Fiyatlarının Yeniden 100 Doların Üzerine Çıkmasıyla Altın Fiyatlarındaki Gerileme Devam Etti

İran, petrol sevkiyatının ana damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmaya devam ediyor. İran, sadece izin verdiği ülkelerin gemilerinin geçişine izin veriyor. ABD ise İran’ın petrol merkezlerinden biri olan Basra Körfezi’ndeki Harg Adası’nı hedef aldı. Saldırılar sonrasında petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar yükseldi.

Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bugün varil başına 99 dolara doğru geri çekildi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 101,8 dolardan işlem görüyor.