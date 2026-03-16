
Petrol Fiyatlarının Yeniden 100 Doların Üzerine Çıkmasıyla Altın Fiyatlarındaki Gerileme Devam Etti

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 08:59

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sonrasında petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. ABD’nin İran’ın petrol merkezlerinden Harg Adası’nı vurması sonrasında petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine çıktı. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarındaki düşüş ise devam etti. Altının ons fiyatı uzun süre sonra 5 bin doların altına indi ancak sonrasında toparlanarak 5 bin 16 dolara yükseldi. Türkiye’de gram altın ise 7 bin 119 liradan güne başladı.

16 Mart 2026 Altın Fiyatları: Altın Düştü mü?

Orta Doğu’da yaşanan savaş piyasaları sarsmaya devam ediyor. ABD’nin son saldırısıyla birlikte petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı. Altındaki düşüş ise devam ediyor.

Altın, 16 Mart 2026 Pazartesi gününe düşüşle başladı. İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı: 7 bin 114 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 11 bin 723 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 23 bin 444 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 46 bin 744 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın: 5 bin 17 dolar

Petrol fiyatları da daha kötüleşebilir

İran, petrol sevkiyatının ana damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapalı tutmaya devam ediyor. İran, sadece izin verdiği ülkelerin gemilerinin geçişine izin veriyor. ABD ise İran’ın petrol merkezlerinden biri olan Basra Körfezi’ndeki Harg Adası’nı hedef aldı. Saldırılar sonrasında petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar yükseldi.

Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bugün varil başına 99 dolara doğru geri çekildi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 101,8 dolardan işlem görüyor.

İÇERİKTE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
