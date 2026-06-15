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Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Ece İrtem Hayatını Kaybetti

Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Ece İrtem Hayatını Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
15.06.2026 - 14:57
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem’den acı haber geldi. Genç oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Vefat nedenine ilişkin ilk bilgiler de ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyici karşısına çıkan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde izleyici karşısına çıkan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre oyuncu, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Başarılı oyuncu, yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınıyordu. Özellikle Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle adından söz ettirmişti.

14 Haziran 1991 doğumlu genç oyuncunun geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladığı öğrenildi. Doğum gününün ardından gelen ölüm haberi büyük üzüntü yarattı.

Oyuncunun avukatı aşağıda yer alan paylaşımla vefat haberini duyurdu 👇

Oyuncunun avukatı aşağıda yer alan paylaşımla vefat haberini duyurdu 👇
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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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