AKOM Yanacağımız Tarihi Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 36 Derece Olacak

Hafta başından itibaren kademeli şekilde artışa geçen hava sıcaklığı, perşembe gününe pik yapacak. Sıcaklığın 34-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da gün gün hava durumu:

18 Ağustos Salı: Açık bir gökyüzü bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 21 derece, en yüksek sıcaklığı 31 derece olacak.

19 Ağustos Çarşamba: Hava açık. Sıcaklıklar en düşük 22, en yüksek 33 derece seviyesinde seyredecek.

20 Ağustos Perşembe: Haftanın en sıcak günü. Sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. En düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık 32 derece.

22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık. En düşük 22, en yüksek 32 derece.

23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık. Termometreler en düşük 23, en yüksek 34 derece gösterecek.