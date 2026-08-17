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AKOM Yanacağımız Tarihi Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 36 Derece Olacak

AKOM Yanacağımız Tarihi Açıkladı: İstanbul'da Sıcaklık 36 Derece Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 15:06
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AKOM, İstanbul için kritik uyarıda bulundu. Megakentte sıcaklığın 36 derece olacağını açıklayan AKOM, kavurucu sıcaklığın 7-10 gün arasında etkili olacağını belirtti. Açıklamaya göre sıcaklık perşem günü zirve yapacak.

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İstanbul kavrulmaya hazırlanıyor! Hem Afrika hem Basra üzerinde çifte sıcak hava dalgası geliyor.

İstanbul kavrulmaya hazırlanıyor! Hem Afrika hem Basra üzerinde çifte sıcak hava dalgası geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan verilere göre İstanbul genelinde önümüzdeki günlerde yağış beklenmezken, kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye hazırlanıyor. Hem Afrika hem de Basra üzerinden gelen çifte sıcak hava dalgasının etkisiyle termometrelerde zirve rakamlar görülecek.

Türkiye'nin büyük bir bölümüyle birlikte İstanbul da Basra ve Afrika kaynaklı hava kütlelerinin çemberine girdi. AKOM, yüksek sıcaklık 7-10 gün arasına süreceğini belirtti. Nem oranıyla birlikte sıcaklık bunaltıcı seviyeye ulaşacak.

İstanbul'a rekor sıcaklığın geleceği tarih: Sıcaklık 36 derece olacak.

İstanbul'a rekor sıcaklığın geleceği tarih: Sıcaklık 36 derece olacak.

Hafta başından itibaren kademeli şekilde artışa geçen hava sıcaklığı, perşembe gününe pik yapacak. Sıcaklığın 34-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul'da gün gün hava durumu:

18 Ağustos Salı: Açık bir gökyüzü bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 21 derece, en yüksek sıcaklığı 31 derece olacak.

19 Ağustos Çarşamba: Hava açık. Sıcaklıklar en düşük 22, en yüksek 33 derece seviyesinde seyredecek.

20 Ağustos Perşembe: Haftanın en sıcak günü. Sıcaklık 36 dereceye ulaşacak.

21 Ağustos Cuma: Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. En düşük sıcaklık 23, en yüksek sıcaklık 32 derece.

22 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık. En düşük 22, en yüksek 32 derece.

23 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık. Termometreler en düşük 23, en yüksek 34 derece gösterecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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