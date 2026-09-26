Üç Yıl Evden Çıkmayan Barış Özbay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Tedaviye Devam Etmek İstemediğini Söyledi
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Türkiye onu yaklaşık üç yıl evden çıkmamasıyla tanımıştı. Depremzede Barış Özbay'ın tıraş olup dışarı çıkması, ardından arkadaşının nişanına katılması umut veren gelişmeler olarak gündeme gelmişti. Ancak Özbay'dan gelen son açıklama, sürecin beklenen yönde ilerlemediğini gösterdi. Üç aylık tedavinin ardından verilen ilaçları kullanmayı bıraktığını söyleyen Özbay, eski yaşamına döndüğünü anlattı.
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Barış Özbay'ın hikayesi, Hatay'dan gelen görüntülerle Türkiye'nin gündemine taşınmıştı.
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Türkiye'nin "evden çıkmayan genç" olarak tanıdığı depremzede Barış Özbay, 3 aylık tedavinin ardından verilen ilaçları kullanmayı reddederek eski yaşamına geri döndü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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