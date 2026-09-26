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Üç Yıl Evden Çıkmayan Barış Özbay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Tedaviye Devam Etmek İstemediğini Söyledi

Üç Yıl Evden Çıkmayan Barış Özbay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Tedaviye Devam Etmek İstemediğini Söyledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 11:58
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Türkiye onu yaklaşık üç yıl evden çıkmamasıyla tanımıştı. Depremzede Barış Özbay'ın tıraş olup dışarı çıkması, ardından arkadaşının nişanına katılması umut veren gelişmeler olarak gündeme gelmişti. Ancak Özbay'dan gelen son açıklama, sürecin beklenen yönde ilerlemediğini gösterdi. Üç aylık tedavinin ardından verilen ilaçları kullanmayı bıraktığını söyleyen Özbay, eski yaşamına döndüğünü anlattı.

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Barış Özbay'ın hikayesi, Hatay'dan gelen görüntülerle Türkiye'nin gündemine taşınmıştı.

Barış Özbay'ın hikayesi, Hatay'dan gelen görüntülerle Türkiye'nin gündemine taşınmıştı.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Özbay, eğitimini yarıda bırakmış; annesiyle yaşadığı evden yaklaşık üç yıl boyunca çıkmamıştı. Günlerinin büyük bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçirirken kişisel bakımını da ihmal etmişti. 

Durumunun duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri aileyle iletişime geçti. Barış, yaklaşık üç yıl sonra evden çıkarak tıraş oldu ve banyo yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından ilaç tedavisine başlandığı, psikolojik destek için de adım atıldığı açıklandı. 

Dışarı çıkmış, arkadaşının nişanına katılmıştı.

Barış'ın evden çıkmasıyla başlayan değişim sonraki aylarda da konuşuldu. Bir arkadaşının nişanına katıldı; 25. yaş gününde ise kendisi için hazırlanan sürpriz kutlamada sevdikleriyle bir araya gelip türkü söyledi. Uzun süre odasına kapanmış birinin yeniden sosyal ortamlarda görülmesi, hikayesini takip edenleri sevindirmişti.

Türkiye'nin "evden çıkmayan genç" olarak tanıdığı depremzede Barış Özbay, 3 aylık tedavinin ardından verilen ilaçları kullanmayı reddederek eski yaşamına geri döndü.

Üç aylık tedavinin ardından kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddettiğini söyleyen Özbay, kararını şu sözlerle açıkladı:

“Ben zaten her şeyin farkındayım ve nasıl düzeleceğimi biliyorum ama bunu istemiyorum. İlaçlara devam etsem iyileşirdim ama istemiyorum. Hayatım mükemmel, mutluyum.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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