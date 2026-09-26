Üç Yıl Evden Çıkmayan Barış Özbay'ın Son Hali Ortaya Çıktı: Tedaviye Devam Etmek İstemediğini Söyledi

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden Özbay, eğitimini yarıda bırakmış; annesiyle yaşadığı evden yaklaşık üç yıl boyunca çıkmamıştı. Günlerinin büyük bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçirirken kişisel bakımını da ihmal etmişti.

Durumunun duyulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri aileyle iletişime geçti. Barış, yaklaşık üç yıl sonra evden çıkarak tıraş oldu ve banyo yaptı. Sağlık kontrollerinin ardından ilaç tedavisine başlandığı, psikolojik destek için de adım atıldığı açıklandı.

Dışarı çıkmış, arkadaşının nişanına katılmıştı.

Barış'ın evden çıkmasıyla başlayan değişim sonraki aylarda da konuşuldu. Bir arkadaşının nişanına katıldı; 25. yaş gününde ise kendisi için hazırlanan sürpriz kutlamada sevdikleriyle bir araya gelip türkü söyledi. Uzun süre odasına kapanmış birinin yeniden sosyal ortamlarda görülmesi, hikayesini takip edenleri sevindirmişti.