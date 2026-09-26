CRUSH Üyesi Oğuzhan Çiftçi Kıvırcık Saçlarına Veda Etti: Yeni Hali Tanınamadı!
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Oğuzhan Çiftçi'yi böyle görmeye alışık değildik! Idol House Türkiye ile tanınan ve CRUSH grubunun kadrosuna giren genç müzisyen, dans performanslarıyla dikkat çekmişti. Çiftçi'nin kıvırcık saçları da görünümünün en ayırt edici parçalarından biriydi. Şimdi ise saçlarını düz kullandığı yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Eski ve yeni halini yan yana görünce farkı hemen anlayacaksınız.
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Oğuzhan Çiftçi'yi CRUSH'ın sahnesindeki enerjisiyle tanıdık.
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Kıvırcık saçları, Oğuzhan'ın alıştığımız görünümünün bir parçasıydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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