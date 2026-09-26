CRUSH Üyesi Oğuzhan Çiftçi Kıvırcık Saçlarına Veda Etti: Yeni Hali Tanınamadı!

Türkiye'de K-pop esintili bir erkek grubu oluşturmak için düzenlenen Idol House Türkiye yarışması, pek çok genç ismi izleyiciyle buluşturdu. Yarışmanın ardından kurulan CRUSH'ın kadrosuna seçilen isimlerden biri de Oğuzhan Çiftçi'ydi. Dans geçmişiyle öne çıkan Oğuzhan, grup kurulduktan sonra sahnedeki performansıyla da dikkat çekmeye başladı.

Oğuzhan'ın dansla ilişkisi CRUSH'tan çok daha eskiye uzanıyor. Gruba katılmadan önce profesyonel dansçı olarak çalışan Çiftçi, Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Yarışmada sergilediği performanslar da onu CRUSH kadrosuna taşıdı.

Grubun çıkışının ardından şarkılar, sahne görüntüleri ve üyelerin tarzları ayrı ayrı konuşulmaya başladı. Oğuzhan ise hem dansıyla hem de kıvırcık saçlarıyla kolayca ayırt edilen üyelerden biriydi.