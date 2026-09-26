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CRUSH Üyesi Oğuzhan Çiftçi Kıvırcık Saçlarına Veda Etti: Yeni Hali Tanınamadı!

CRUSH Üyesi Oğuzhan Çiftçi Kıvırcık Saçlarına Veda Etti: Yeni Hali Tanınamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.09.2026 - 11:28
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Oğuzhan Çiftçi'yi böyle görmeye alışık değildik! Idol House Türkiye ile tanınan ve CRUSH grubunun kadrosuna giren genç müzisyen, dans performanslarıyla dikkat çekmişti. Çiftçi'nin kıvırcık saçları da görünümünün en ayırt edici parçalarından biriydi. Şimdi ise saçlarını düz kullandığı yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Eski ve yeni halini yan yana görünce farkı hemen anlayacaksınız.

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Oğuzhan Çiftçi'yi CRUSH'ın sahnesindeki enerjisiyle tanıdık.

Oğuzhan Çiftçi'yi CRUSH'ın sahnesindeki enerjisiyle tanıdık.

Türkiye'de K-pop esintili bir erkek grubu oluşturmak için düzenlenen Idol House Türkiye yarışması, pek çok genç ismi izleyiciyle buluşturdu. Yarışmanın ardından kurulan CRUSH'ın kadrosuna seçilen isimlerden biri de Oğuzhan Çiftçi'ydi. Dans geçmişiyle öne çıkan Oğuzhan, grup kurulduktan sonra sahnedeki performansıyla da dikkat çekmeye başladı.

Oğuzhan'ın dansla ilişkisi CRUSH'tan çok daha eskiye uzanıyor. Gruba katılmadan önce profesyonel dansçı olarak çalışan Çiftçi, Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Yarışmada sergilediği performanslar da onu CRUSH kadrosuna taşıdı.

Grubun çıkışının ardından şarkılar, sahne görüntüleri ve üyelerin tarzları ayrı ayrı konuşulmaya başladı. Oğuzhan ise hem dansıyla hem de kıvırcık saçlarıyla kolayca ayırt edilen üyelerden biriydi.

Kıvırcık saçları, Oğuzhan'ın alıştığımız görünümünün bir parçasıydı.

CRUSH'ın sahne konseptlerinde üyeleri farklı saç ve kıyafetlerle görsek de Oğuzhan'ın kıvırcık hali akılda kalmıştı.

Son görüntüsünde ise saçlarını dümdüz kullanmış!

Oğuzhan Çiftçi'nin değişen imajını görenler kendisini tanımakta zorlandı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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