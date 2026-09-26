Senin Eğlence Anlayışın Ne?
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Eğlence deyince aklına ilk ne geliyor? Kalabalık bir ortam mı, yeni maceralar mı, yoksa kendi halinde güzel bir gün mü? Cevapların senin nasıl keyif aldığını biraz ele verecek.
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1. Yoğun geçen bir haftanın ardından Cuma akşamı saat 20:00 sularındasın. Aklından ilk geçen ne?
2. Tek başına sinemaya veya kafeye gider misin?
3. Sosyal bir etkinlikte 3 saat geçirdikten sonra ruh halin genellikle nasıl olur?
4. "Sosyal medyada sürekli paylaşım yapmak bana göre değil."
5. Bir konsere gittiğinde nerede durursun?
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6. Sosyal medyada paylaşım sıklığın ne?
7. Evde tek başına kalmak seni mutlu eder mi?
8. Ömrün boyunca sadece tek bir eğlence türünü seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin?
Sen bir huzur avcısısın!
Sen seçici bir sosyalsin!
Sen eğlencecisin!
Sen parti insanısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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