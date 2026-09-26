Senin Eğlence Anlayışın Ne?

Monotonluk senin en büyük düşmanındır. Nerede ses, nerede devasa bir kalabalık ve yüksek ritim varsa sen tam olarak oradasın.

👉 Sana Özel Etkinlik Önerisi: Dünyayı kasıp kavuran ritimleriyle BLACK COFFEE, Ataköy Marina Arena'da sahne alıyor. Şehrin en dinamik, en kalabalık ve en yüksek tempolu partisinde dans etmek tam senin tarzın! Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!