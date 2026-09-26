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Senin Eğlence Anlayışın Ne?

etiket Senin Eğlence Anlayışın Ne?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
26.09.2026 - 12:01
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Eğlence deyince aklına ilk ne geliyor? Kalabalık bir ortam mı, yeni maceralar mı, yoksa kendi halinde güzel bir gün mü? Cevapların senin nasıl keyif aldığını biraz ele verecek.

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1. Yoğun geçen bir haftanın ardından Cuma akşamı saat 20:00 sularındasın. Aklından ilk geçen ne?

2. Tek başına sinemaya veya kafeye gider misin?

3. Sosyal bir etkinlikte 3 saat geçirdikten sonra ruh halin genellikle nasıl olur?

4. "Sosyal medyada sürekli paylaşım yapmak bana göre değil."

5. Bir konsere gittiğinde nerede durursun?

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6. Sosyal medyada paylaşım sıklığın ne?

7. Evde tek başına kalmak seni mutlu eder mi?

8. Ömrün boyunca sadece tek bir eğlence türünü seçmek zorunda kalsan hangisini seçerdin?

Sen bir huzur avcısısın!

Sen bir huzur avcısısın!

Dış dünyanın gürültüsünü kapatıp kendi zihninin derinliklerinde yüzersin. Kalabalıklar yerine sanatsal derinliği olan sakin ortamları tercih edersin.

👉 Sana Özel Etkinlik Önerisi: Arthur Miller’ın hayaller, başarı arzusu ve aile bağları üzerine kurulu zamansız başyapıtı Satıcının Ölümü, tam senin aradığın o derin atmosferi sunuyor. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde farklı tarihlerde izleyebileceğin bu harika tiyatro oyunu hakkında daha detaylı bilgiye Passo'dan ulaşabilirsin!

Sen seçici bir sosyalsin!

Sen seçici bir sosyalsin!

Az insan ve çok huzur istersin. Eğlence anlayışın derin bağlar, kaliteli sohbetler ve estetik açıdan sakin aktiviteler üzerine kuruludur.

👉 Sana Özel Etkinlik Önerisi: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Jazz Quintet, klasik müziğin özgün anlatımını cazın doğaçlama ruhuyla buluşturuyor. Bu eşsiz caz projesi, senin nitelikli eğlence anlayışına tam anlamıyla hitap ediyor. Yaklaşan Ankara performansını kaçırmamak için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

Sen eğlencecisin!

Sen eğlencecisin!

Hayatın içinde olmayı ve arkadaş grubunla planlar yapmayı seversin. Sosyalleşmek ve yeni deneyimler keşfetmek senin doğal yakıtındır.

👉 Sana Özel Etkinlik Önerisi: Hikayesinin peşinden koşan, kültürle, sanatla, sporla ve müzikle yaşayan gençleri bir araya getiren Maximum Gençlik Festivali, arkadaşlarınla harika anılar biriktirmen için biçilmiş kaftan! Kayseri, Muğla ve İzmir'de gerçekleşecek olan bu enerjik festival hakkında daha detaylı bilgiye Passo'dan ulaşabilirsin!

Sen parti insanısın!

Sen parti insanısın!

Monotonluk senin en büyük düşmanındır. Nerede ses, nerede devasa bir kalabalık ve yüksek ritim varsa sen tam olarak oradasın.

👉 Sana Özel Etkinlik Önerisi: Dünyayı kasıp kavuran ritimleriyle BLACK COFFEE, Ataköy Marina Arena'da sahne alıyor. Şehrin en dinamik, en kalabalık ve en yüksek tempolu partisinde dans etmek tam senin tarzın! Bu etkinlik için biletini hemen Passo'dan alabilirsin!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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