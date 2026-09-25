Bize Bütçenden Bahset, Sana Özel Etkinlik Önerisi Verelim!

Senin için etkinlik demek sadece konser veya tiyatro değil, tam anlamıyla görsel ve sanatsal bir deneyim demek. O yüzden sana harika bir önerimiz var: Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi! Frida'nın hayatına, ikonik eserlerine ve Meksika kültürüne yakından bakabileceğin bu etkinlik 12 farklı tematik odadan oluşuyor. İnteraktif alanları ve özel dekorlarıyla sadece yetişkinler için değil çocuklar için de oldukça eğlenceli bir ortam sunuyor. Bu güzel deneyim için biletini Passo'dan hemen kapabilirsin. Unutma, bütçen ne kadar kısıtlı olursa olsun Passo'da seni bekleyen bir etkinlik mutlaka var!

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