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Bize Bütçenden Bahset, Sana Özel Etkinlik Önerisi Verelim!

etiket Bize Bütçenden Bahset, Sana Özel Etkinlik Önerisi Verelim!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
25.09.2026 - 20:01
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Ne yapmak istediğini biliyorsun ama bütçen yetmiyor mu? Olabilir, bazen biz de bu duruma düşebiliyor ve işin içinden çıkamayabiliyoruz.

Bu testimizde bütçene göre sana etkinlik önereceğiz!

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1. Söyle bakalım, sence bir bardak kahveye en fazla ne kadar para verilebilir?

2. En yakın arkadaşının doğum günü hediyesi için ayırdığın bütçe maksimum ne kadar oluyor?

2. En yakın arkadaşının doğum günü hediyesi için ayırdığın bütçe maksimum ne kadar oluyor?

3. Devam edelim! Bir konser biletine ayıracağın maksimum bütçe bunlardan hangisi olur?

4. Bir etkinliğe katılmadan önce orada yemeğe para harcamamak için evden yemek yiyip gidenlerden misin?

5. Konserlerdeki oturma planı tercihini öğrenebilir miyiz?

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6. Peki müze gezmek mi yoksa tiyatroya gitmek mi?

6. Peki müze gezmek mi yoksa tiyatroya gitmek mi?

7. Hobilerine ne kadar bütçe ayırabiliyorsun?

8. Son sorudayız ve dürüst olmanı istiyoruz: Testin sonunda sana önereceğimiz etkinliğe katılacak mısın?

The Blaze konserine gidebilirsin!

The Blaze konserine gidebilirsin!

Senin için etkinlik sadece müzik değil, tam bir atmosfer işi. O yüzden sana harika bir önerimiz var: The Blaze! Elektronik müziği sinemayla harmanlayan Fransız ikili, Epifoni’nin 10. yılına özel DJ setleriyle 7 Ekim'de Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası, 8 Ekim'de Ankara CerModern ve 9 Ekim'de İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alıyor. Hafızanda film karesi gibi kalacak bu gece için biletini Passo'dan hemen kapabilirsin. Unutma, bütçen ne kadar kısıtlı olursa olsun Passo'da seni bekleyen bir etkinlik mutlaka var!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için hemen buraya tıkla!

İlk defa Türkiye'de: Eric Christian konserine gidebilirsin!

İlk defa Türkiye'de: Eric Christian konserine gidebilirsin!

Senin için etkinlik demek gürültüden uzaklaşıp kaliteli müziğin tadını çıkarmak demek. O yüzden sana harika bir önerimiz var: Eric Christian! Klasik müziği modern bir dille buluşturan ünlü piyanist ilk defa Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da sahne alacak olan sanatçının notalarına yakından kulak vermek istersen adresin belli. Bu güzel gece için biletini Passo'dan hemen kapabilirsin. Üstelik bütçen ne kadar kısıtlı olursa olsun Passo'da sana uygun bir etkinlik mutlaka var!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıklaman yeterli!

Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisine gidebilirsin!

Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisine gidebilirsin!

Senin için etkinlik demek sadece konser veya tiyatro değil, tam anlamıyla görsel ve sanatsal bir deneyim demek. O yüzden sana harika bir önerimiz var: Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi! Frida'nın hayatına, ikonik eserlerine ve Meksika kültürüne yakından bakabileceğin bu etkinlik 12 farklı tematik odadan oluşuyor. İnteraktif alanları ve özel dekorlarıyla sadece yetişkinler için değil çocuklar için de oldukça eğlenceli bir ortam sunuyor. Bu güzel deneyim için biletini Passo'dan hemen kapabilirsin. Unutma, bütçen ne kadar kısıtlı olursa olsun Passo'da seni bekleyen bir etkinlik mutlaka var!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıklaman yeterli!

İstanbul Workshops çatısı altında kaligrafi, vitray ya da çini atölyelerine katılabilirsin!

İstanbul Workshops çatısı altında kaligrafi, vitray ya da çini atölyelerine katılabilirsin!

Çini, resim, kaligrafi, vitray, tezhip... Ne ararsan var! Yeter ki vaktin olsun. Bütçene en uygun etkinliğin workshop etkinliklerinin olduğunu düşündük ve sana İstanbul Workshops etkinliklerini önermek istedik! Biletini hemen Passo'dan alabilirsin çünkü Passo'da her bütçeye uygun bir etkinlik muhakkak var!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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