Bize Bütçenden Bahset, Sana Özel Etkinlik Önerisi Verelim!
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Ne yapmak istediğini biliyorsun ama bütçen yetmiyor mu? Olabilir, bazen biz de bu duruma düşebiliyor ve işin içinden çıkamayabiliyoruz.
Bu testimizde bütçene göre sana etkinlik önereceğiz!
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1. Söyle bakalım, sence bir bardak kahveye en fazla ne kadar para verilebilir?
2. En yakın arkadaşının doğum günü hediyesi için ayırdığın bütçe maksimum ne kadar oluyor?
3. Devam edelim! Bir konser biletine ayıracağın maksimum bütçe bunlardan hangisi olur?
4. Bir etkinliğe katılmadan önce orada yemeğe para harcamamak için evden yemek yiyip gidenlerden misin?
5. Konserlerdeki oturma planı tercihini öğrenebilir miyiz?
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6. Peki müze gezmek mi yoksa tiyatroya gitmek mi?
7. Hobilerine ne kadar bütçe ayırabiliyorsun?
8. Son sorudayız ve dürüst olmanı istiyoruz: Testin sonunda sana önereceğimiz etkinliğe katılacak mısın?
The Blaze konserine gidebilirsin!
İlk defa Türkiye'de: Eric Christian konserine gidebilirsin!
Frida Kahlo'nun Günlükleri sergisine gidebilirsin!
İstanbul Workshops çatısı altında kaligrafi, vitray ya da çini atölyelerine katılabilirsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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