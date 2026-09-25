Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, Almanya'da Hapis Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Verdi
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da 6 ay hapis cezası verildiği yönündeki haberlere oyuncu cephesinden yanıt geldi. Av. Murat Umut Akbeniz ve Av. Onur Can Yağbasan imzalı açıklamada, oyuncu hakkında Almanya'da hapis cezası, yakalama kararı, kesinleşmiş borç ya da icra takibi bulunmadığı belirtildi. Metinde basına servis edilen belgelerde tahrifat olduğuna dair ciddi tespitler bulunduğu da öne sürüldü.
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Biran Damla Yılmaz'ın avukatları, Almanya'da hakkında hapis cezası ya da yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.
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Açıklamada, basına servis edilen belgelerde tahrifat olduğuna dair ciddi tespitler bulunduğu öne sürüldü.
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Almanya iddiası ilk kez haziranda Gel Konuşalım'da gündeme gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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