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Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, Almanya'da Hapis Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Verdi

Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, Almanya'da Hapis Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Verdi

yerli dizi Halef: Köklerin Çağrısı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 19:58
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da 6 ay hapis cezası verildiği yönündeki haberlere oyuncu cephesinden yanıt geldi. Av. Murat Umut Akbeniz ve Av. Onur Can Yağbasan imzalı açıklamada, oyuncu hakkında Almanya'da hapis cezası, yakalama kararı, kesinleşmiş borç ya da icra takibi bulunmadığı belirtildi. Metinde basına servis edilen belgelerde tahrifat olduğuna dair ciddi tespitler bulunduğu da öne sürüldü.

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Biran Damla Yılmaz'ın avukatları, Almanya'da hakkında hapis cezası ya da yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.

Biran Damla Yılmaz'ın avukatları, Almanya'da hakkında hapis cezası ya da yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.

Halef: Köklerin Çağrısı'nda Yıldız karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, bir süredir Almanya'dan gelen iddialarla gündemde. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberinde, oyuncuya 285 bin euroluk estetik borcu nedeniyle Almanya'da 6 ay hapis cezası verildiği öne sürülmüştü.

Oyuncu cephesinin sessizliği uzun sürmedi. Menajerlik ajansı Felix Management'ın yayımladığı 'Kamuoyunun Dikkatine' başlıklı açıklama, Yılmaz'ın Instagram hikayesinde de yer aldı.

Av. Murat Umut Akbeniz ve Almanya hukuk temsilcisi Av. Onur Can Yağbasan imzalı metinde şu ifadeler kullanıldı:

'Müvekkilimiz Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da herhangi bir ceza mahkemesi tarafından verilmiş hapis cezası veya mahkûmiyet kararı, yakalama kararı, kesinleşmiş bir borç yahut icra takibi bulunmamaktadır.'

Açıklamada, basına servis edilen belgelerde tahrifat olduğuna dair ciddi tespitler bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamada, basına servis edilen belgelerde tahrifat olduğuna dair ciddi tespitler bulunduğu öne sürüldü.

Açıklamaya göre bu durum, Almanya'da oyuncuyu temsil eden Av. Onur Can Yağbasan'ın ilgili kayıtlar ve hukuki süreçler üzerinden yaptığı incelemelerle de teyit edildi.

Metnin en dikkat çekici kısmı ise haberlere dayanak gösterilen belgelerle ilgiliydi. Avukatlar, bugün bazı basın kuruluşlarına servis edilen belgelerin gerçeği ve mevcut hukuki durumu yansıtmadığını, belge içeriklerinde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler bulunduğuna dair ciddi tespitler olduğunu ileri sürdü.

Üstelik bu yayınların tesadüfi olmadığı, benzer iddiaların belirli aralıklarla kamuoyuna servis edildiğinin dikkatle takip edildiği de vurgulandı. Avukatlar, basın mensuplarından ve kamuoyundan, yetkili hukuk temsilcileri tarafından doğrulanmamış iddialara itibar etmemelerini istedi.

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Almanya iddiası ilk kez haziranda Gel Konuşalım'da gündeme gelmişti.

Almanya iddiası ilk kez haziranda Gel Konuşalım'da gündeme gelmişti.

Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'daki borcu ilk kez 16 Haziran'da TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında konuşulmuştu. Gazeteci Mehmet Üstündağ, oyuncunun estetik faturalarını ödemediği için Hamburg'da hakkında yakalama kararı bulunduğunu iddia etmişti.

Oyuncunun eski nişanlısı Abdurrahman Aydın da faturalara kefil olduğunu ve borcun büyük kısmını kendisinin ödediğini öne sürmüştü. Yılmaz'ın avukatı o dönem de iddiaları reddetmiş, İstanbul Aile Mahkemesi'nin Aydın hakkında uzaklaştırma kararı verdiğini açıklamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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