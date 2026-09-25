Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz, Almanya'da Hapis Cezası Aldığı İddiasına Yanıt Verdi

Açıklamaya göre bu durum, Almanya'da oyuncuyu temsil eden Av. Onur Can Yağbasan'ın ilgili kayıtlar ve hukuki süreçler üzerinden yaptığı incelemelerle de teyit edildi.

Metnin en dikkat çekici kısmı ise haberlere dayanak gösterilen belgelerle ilgiliydi. Avukatlar, bugün bazı basın kuruluşlarına servis edilen belgelerin gerçeği ve mevcut hukuki durumu yansıtmadığını, belge içeriklerinde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler bulunduğuna dair ciddi tespitler olduğunu ileri sürdü.

Üstelik bu yayınların tesadüfi olmadığı, benzer iddiaların belirli aralıklarla kamuoyuna servis edildiğinin dikkatle takip edildiği de vurgulandı. Avukatlar, basın mensuplarından ve kamuoyundan, yetkili hukuk temsilcileri tarafından doğrulanmamış iddialara itibar etmemelerini istedi.