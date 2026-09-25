"Sönmez" Aliye Uzunatağan Kızılcık Şerbeti Ayrılığına Son Noktayı Koydu: "Hiçbir Problem Yok"
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 5. sezon öncesi ayrılan Aliye Uzunatağan, diziyle arasında hiçbir problem olmadığını açıkladı. Sönmez karakterini 'bayılarak' oynadığını söyleyen usta oyuncu, ayrılığın memnuniyetle gerçekleştiğinin altını çizdi.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, diziden memnuniyetle ayrıldığını söyledi.
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Uzunatağan'ın sözleri, yapımcı Faruk Turgut'un aylar önce ortaya attığı ücret iddiasının ardından gelen ikinci açıklaması oldu.
Usta oyuncu "2 sene çektim" dedi ve set arkadaşlarıyla dostluğunun sürdüğünü vurguladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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