"Sönmez" Aliye Uzunatağan Kızılcık Şerbeti Ayrılığına Son Noktayı Koydu: "Hiçbir Problem Yok"

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, 5. sezon öncesinde kadroya veda etmişti.

Sönmez, Uzunatağan'ın performansıyla dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline gelmişti. Bu yüzden ayrılık haberi, yeni sezon öncesindeki en dikkat çekici kadro değişikliklerinden biri oldu.

Ayrılığın ardından gündemden düşmeyen usta oyuncu, bu kez diziyle arasında hiçbir sorun olmadığını açıkladı.

Uzunatağan, Sönmez'i büyük bir keyifle oynadığını şu sözlerle anlattı: 'Çok beğenerek, bayılarak oynadım, geçti. Ama bu kadarmış yani, yeter.'