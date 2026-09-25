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"Sönmez" Aliye Uzunatağan Kızılcık Şerbeti Ayrılığına Son Noktayı Koydu: "Hiçbir Problem Yok"

"Sönmez" Aliye Uzunatağan Kızılcık Şerbeti Ayrılığına Son Noktayı Koydu: "Hiçbir Problem Yok"

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 20:25
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 5. sezon öncesi ayrılan Aliye Uzunatağan, diziyle arasında hiçbir problem olmadığını açıkladı. Sönmez karakterini 'bayılarak' oynadığını söyleyen usta oyuncu, ayrılığın memnuniyetle gerçekleştiğinin altını çizdi. 

KAYNAK: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, diziden memnuniyetle ayrıldığını söyledi.

Dört sezon boyunca Sönmez'e hayat veren Aliye Uzunatağan, diziden memnuniyetle ayrıldığını söyledi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Sönmez karakterine hayat veren Aliye Uzunatağan, 5. sezon öncesinde kadroya veda etmişti.

Sönmez, Uzunatağan'ın performansıyla dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline gelmişti. Bu yüzden ayrılık haberi, yeni sezon öncesindeki en dikkat çekici kadro değişikliklerinden biri oldu.

Ayrılığın ardından gündemden düşmeyen usta oyuncu, bu kez diziyle arasında hiçbir sorun olmadığını açıkladı.

Uzunatağan, Sönmez'i büyük bir keyifle oynadığını şu sözlerle anlattı: 'Çok beğenerek, bayılarak oynadım, geçti. Ama bu kadarmış yani, yeter.'

Uzunatağan'ın sözleri, yapımcı Faruk Turgut'un aylar önce ortaya attığı ücret iddiasının ardından gelen ikinci açıklaması oldu.

Uzunatağan'ın sözleri, yapımcı Faruk Turgut'un aylar önce ortaya attığı ücret iddiasının ardından gelen ikinci açıklaması oldu.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, yaz aylarında katıldığı bir programda Uzunatağan'ın ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için ayrıldığını öne sürmüştü. Turgut'un 'Aliye Hanım'ın her sene şöyle bir problemi oluşuyor' sözleri kısa sürede gündem olmuş, oyuncuya meslektaşı Işıl Yücesoy'dan destek gelmişti.

Uzun süre sessiz kalan Uzunatağan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte ilk kez konuşmuştu. O açıklamasında 'Benim iş terbiyem yaptığım iş üzerine konuşmama izin vermez' diyen oyuncu, 'Keşke benle konuşsaydı Faruk Bey daha bunları söylemeden önce' ifadelerini kullanmıştı.

Usta oyuncu "2 sene çektim" dedi ve set arkadaşlarıyla dostluğunun sürdüğünü vurguladı.

Usta oyuncu "2 sene çektim" dedi ve set arkadaşlarıyla dostluğunun sürdüğünü vurguladı.

İlk açıklamasındaki sitemin yerini bu kez veda ve dostluk vurgusu aldı. Usta oyuncu, diziyle ilgili sözlerini '2 sene... 2 sene çektim ben Kızılcık Şerbeti'ni' diyerek sürdürdü. Cümleyi iki kez tekrarlayarak vurgulaması, geride bıraktığı yoğun set temposuna dair dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı. Oyuncu, Sönmez'le geçen yılları geride bırakmaya hazır olduğunu da açıkça hissettirdi.

Uzunatağan, setten ayrılmış olsa da oradaki bağlarını koparmadığını da vurguladı: 'Çok sevgili dostlarım var hâlâ içinde oynayan. Hiçbir problem yok.'

Böylece yapımcıyla yaşanan ücret tartışmasına rağmen oyuncu, ekip arkadaşlarıyla arasında bir soğukluk olmadığının altını çizdi. Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda ise Sönmez'in hikâyesi, Kıvılcım ve Çimen'in konuşmasında karakterin hayatını kaybettiğinin öğrenilmesiyle kapanmıştı. Usta oyuncunun bundan sonra hangi projeyle ekranlara döneceği ise merak ediliyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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