23 Karatlık Yüzük, Devekuşu Derisi Hermès: Turhan Mildon'dan Alina Habba'ya Dev Hediyeler
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Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba, 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta evleniyor. Düğünden önce gündeme gelen ayrıntı ise Mildon'un nişanlısına aldığı hediyeler oldu. Yüzükteki elmasın en az 23 karat olduğu tahmin ediliyor. Habba'ya ayrıca devekuşu derisinden pembe bir Hermès çanta hediye edildi.
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Nişan yüzüğündeki elmasın en az 23 karat olduğu tahmin ediliyor.
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Düğün 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta yapılacak.
Mildon, evliliğe dair yorumlara "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" diye yanıt verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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