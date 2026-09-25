23 Karatlık Yüzük, Devekuşu Derisi Hermès: Turhan Mildon'dan Alina Habba'ya Dev Hediyeler

29 yaşındaki Turhan Mildon'un Alina Habba'ya aldığı hediyeler, çiftin evlilik haberi kadar konuşuldu. İlk sırada tabii ki nişan yüzüğü var. Yüzükteki elmasın en az 23 karat büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

İkinci hediye ise moda dünyasının en zor ulaşılan parçalarından biri. Mildon, Habba'ya devekuşu derisinden yapılmış pembe bir Hermès çanta aldı. ABD basınında çantanın değerinin 30 bin dolar civarında olduğu öne sürüldü. Üstelik bunun Mildon'un Habba'ya hediye ettiği tek tasarım çanta olmadığı da aktarılan bilgiler arasında.