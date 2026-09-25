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23 Karatlık Yüzük, Devekuşu Derisi Hermès: Turhan Mildon'dan Alina Habba'ya Dev Hediyeler

23 Karatlık Yüzük, Devekuşu Derisi Hermès: Turhan Mildon'dan Alina Habba'ya Dev Hediyeler

Donald Trump Çorum
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 20:42
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Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile Donald Trump'ın eski avukatı ve danışmanı Alina Habba, 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta evleniyor. Düğünden önce gündeme gelen ayrıntı ise Mildon'un nişanlısına aldığı hediyeler oldu. Yüzükteki elmasın en az 23 karat olduğu tahmin ediliyor. Habba'ya ayrıca devekuşu derisinden pembe bir Hermès çanta hediye edildi.

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Nişan yüzüğündeki elmasın en az 23 karat olduğu tahmin ediliyor.

Nişan yüzüğündeki elmasın en az 23 karat olduğu tahmin ediliyor.

29 yaşındaki Turhan Mildon'un Alina Habba'ya aldığı hediyeler, çiftin evlilik haberi kadar konuşuldu. İlk sırada tabii ki nişan yüzüğü var. Yüzükteki elmasın en az 23 karat büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

İkinci hediye ise moda dünyasının en zor ulaşılan parçalarından biri. Mildon, Habba'ya devekuşu derisinden yapılmış pembe bir Hermès çanta aldı. ABD basınında çantanın değerinin 30 bin dolar civarında olduğu öne sürüldü. Üstelik bunun Mildon'un Habba'ya hediye ettiği tek tasarım çanta olmadığı da aktarılan bilgiler arasında.

Düğün 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta yapılacak.

Düğün 26 Eylül Cumartesi günü New York'ta yapılacak.

Türk basınına yansıyan haberlere göre Donald Trump'ın da düğüne katılması bekleniyor. Davetliler arasında Trump yönetiminden isimlerin ve yabancı devlet temsilcilerinin bulunacağı, bu nedenle sıkı güvenlik önlemleri alınacağı konuşuluyor.

Ancak ABD basınından farklı bir iddia geldi. Daily Beast'e göre Trump'ın aynı gün Tennessee'de bir üniversite futbol maçına gitmesi planlanıyor. Bu da eski danışmanının düğününe katılıp katılmayacağını belirsiz hale getiriyor.

Mildon, evliliğe dair yorumlara "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" diye yanıt verdi.

Mildon, evliliğe dair yorumlara "Bu evliliğin hiçbir siyasi amacı yok" diye yanıt verdi.

Mildon, Middle East Eye'a verdiği demeçte Habba ile ABD'de büyükelçi olarak görev yapan ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını anlattı. Evliliğin siyasi bir hamle olduğu yönündeki yorumları ise kesin bir dille reddetti.

Miller Holding'in CEO'su olan Mildon daha önce Gürsoy Grubu'nun ailesinden Betül Gürsoy ile evliydi. 42 yaşındaki Habba için ise bu üçüncü evlilik olacak. Habba'nın ilk evliliğinden iki çocuğu var.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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