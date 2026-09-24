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Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Boş Salona Konuştu: Heyetler Salonu Terk Etti

Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Boş Salona Konuştu: Heyetler Salonu Terk Etti

İsrail Birleşmiş Milletler Binyamin Netanyahu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 22:04
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülke heyetinin protestosuyla karşılaştı. Temsilcilerin ayrılmasıyla neredeyse tamamen boşalan salonda konuşmasını sürdüren Netanyahu, böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda üçüncü kez protesto edilmiş oldu.

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Konuşmaya başladığı anda salon boşalmaya başladı.

Netanyahu kürsüye çıkınca heyetler salonu terk etti.

Netanyahu kürsüye çıkınca heyetler salonu terk etti.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına ve Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak salondan ayrılırken Genel Kurul'da protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

Netanyahu konuşmasını neredeyse boş salonda sürdürdü.

Netanyahu konuşmasını neredeyse boş salonda sürdürdü.

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kasım 2024'te hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda üçüncü kez benzer bir protestoyla karşılaşmış oldu.

New York sokaklarında da Netanyahu protesto edildi.

New York sokaklarında da Netanyahu protesto edildi.

Netanyahu'nun konuşması sırasında New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi. İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler 'İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin' sloganı atarken, 'Soykırıma son verin' ve 'İnsanları finanse edin, savaşı değil' yazılı pankartlar taşıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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