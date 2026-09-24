Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Boş Salona Konuştu: Heyetler Salonu Terk Etti

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına ve Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti. Temsilciler ayağa kalkarak salondan ayrılırken Genel Kurul'da protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.