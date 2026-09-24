Netanyahu BM Genel Kurulu'nda Boş Salona Konuştu: Heyetler Salonu Terk Etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülke heyetinin protestosuyla karşılaştı. Temsilcilerin ayrılmasıyla neredeyse tamamen boşalan salonda konuşmasını sürdüren Netanyahu, böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda üçüncü kez protesto edilmiş oldu.
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Konuşmaya başladığı anda salon boşalmaya başladı.
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Netanyahu kürsüye çıkınca heyetler salonu terk etti.
Netanyahu konuşmasını neredeyse boş salonda sürdürdü.
New York sokaklarında da Netanyahu protesto edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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