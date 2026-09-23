Ne Mercimek Ne Ezogelin: Dünya Listesinde Türkiye'nin En İyi Çorbası Seçildi
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TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Çorbası' listesini güncelledi. Listeye Türkiye'den dört çorba girdi ve zirveye en yakın isim, akla ilk gelen mercimek ya da ezogelin değil, Gaziantep'in beyranı oldu. Beyran çorbası 4,5 puanla ikinci sıraya yerleşirken, birinciliği Paraguay'ın geleneksel yemeği vori-vori aldı.
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Dünyanın en iyi çorbası Paraguay'dan çıktı, beyran bir adım geride kaldı.
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Mercimek çorbası 12. sırada, Türkiye'nin listedeki ikinci çorbası oldu.
Domates çorbası 55., kelle paça ise 69. sırada listeye girdi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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