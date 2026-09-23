Ne Mercimek Ne Ezogelin: Dünya Listesinde Türkiye'nin En İyi Çorbası Seçildi

Türkiye'nin listedeki diğer iki çorbası alt sıralarda yer aldı. Domates çorbası 4,2 puanla 55., kelle paça çorbası ise 4,1 puanla 69. sırada kendine yer buldu.

Listeye giren Türk çorbaları ve sıraları şu şekilde:

Beyran - 2. sıra (4,5)

Mercimek çorbası - 12. sıra (4,4)

Domates çorbası - 55. sıra (4,2)

Kelle paça çorbası - 69. sıra (4,1)

TasteAtlas, sıralamayı hazırlarken 15 Eylül 2026'ya kadar kaydedilen 59.185 puanlamanın 33.446'sını gerçek kullanıcı puanı olarak kabul etti. Platform, listelerinin yemekler hakkında kesin bir sonuç değil, yerel lezzetleri tanıtmaya yönelik bir çalışma olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.