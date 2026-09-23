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Ne Mercimek Ne Ezogelin: Dünya Listesinde Türkiye'nin En İyi Çorbası Seçildi

Ne Mercimek Ne Ezogelin: Dünya Listesinde Türkiye'nin En İyi Çorbası Seçildi

Gaziantep
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 09:23
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TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi 100 Çorbası' listesini güncelledi. Listeye Türkiye'den dört çorba girdi ve zirveye en yakın isim, akla ilk gelen mercimek ya da ezogelin değil, Gaziantep'in beyranı oldu. Beyran çorbası 4,5 puanla ikinci sıraya yerleşirken, birinciliği Paraguay'ın geleneksel yemeği vori-vori aldı.

İşte detaylar...

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Dünyanın en iyi çorbası Paraguay'dan çıktı, beyran bir adım geride kaldı.

Dünyanın en iyi çorbası Paraguay'dan çıktı, beyran bir adım geride kaldı.

'Dünyanın en iyi 100 çorbası' listesinin birincisi, Paraguay mutfağının geleneksel yemeği vori-vori oldu. Mısır unundan yapılan küçük toplarla hazırlanan bu çorba 4,7 puan aldı.

Gaziantep'e özgü beyran ise 4,5 puanla ikinci sıraya yerleşti. Kuzu etinin pirinç, sarımsak ve pul biberle hazırlanmasıyla yapılan beyran, geleneksel olarak sabah saatlerinde tüketiliyor.

Listenin ilk 10'u ise şu şekilde:

Mercimek çorbası 12. sırada, Türkiye'nin listedeki ikinci çorbası oldu.

Mercimek çorbası 12. sırada, Türkiye'nin listedeki ikinci çorbası oldu.

Türkiye'nin sofralarından eksik olmayan mercimek çorbası, 4,4 puanla 12. sıraya yerleşti. Kırmızı mercimeğin soğan ve havuçla pişirilip süzülmesiyle hazırlanan çorba, listede Vietnam'ın pho'sunu ve Tayvan'ın hot pot'unu geride bırakan sıralarda yer aldı.

Beyranla mercimek arasındaki puan farkı ise yalnızca 0,1. Yani Türkiye'nin en bilinen çorbası, en az bilinen bölgesel lezzetlerinden birinin hemen ardında kaldı.

Domates çorbası 55., kelle paça ise 69. sırada listeye girdi.

Domates çorbası 55., kelle paça ise 69. sırada listeye girdi.

Türkiye'nin listedeki diğer iki çorbası alt sıralarda yer aldı. Domates çorbası 4,2 puanla 55., kelle paça çorbası ise 4,1 puanla 69. sırada kendine yer buldu.

Listeye giren Türk çorbaları ve sıraları şu şekilde:

  • Beyran - 2. sıra (4,5)

  • Mercimek çorbası - 12. sıra (4,4)

  • Domates çorbası - 55. sıra (4,2)

  • Kelle paça çorbası - 69. sıra (4,1)

TasteAtlas, sıralamayı hazırlarken 15 Eylül 2026'ya kadar kaydedilen 59.185 puanlamanın 33.446'sını gerçek kullanıcı puanı olarak kabul etti. Platform, listelerinin yemekler hakkında kesin bir sonuç değil, yerel lezzetleri tanıtmaya yönelik bir çalışma olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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