İçerik Üreticisi Anya Kurtini Bir Erkeği Gerçekten Tanımak İçin Sorulması Gereken Soruları Paylaştı

Videoda ele alınan soru, karşıdaki erkeğin kadınlara ve kadın arkadaşlıklarına nasıl baktığını ortaya çıkarmayı hedefliyor. Anya Kurtini, sorunun cevabına göre erkeğin kadınları gerçek bir insan olarak mı gördüğünü yoksa yüzeysel bir bakış açısına mı sahip olduğunu anlamanın mümkün olduğunu belirtti. Hesap sahibine göre, verilen cevabın içeriği kadar cevabı verirken gösterilen tepki de en az o kadar belirleyici. İlk buluşmalarda sıradan konuların ötesine geçip karşınızdaki kişinin zihniyet yapısını çözmek istiyorsanız, doğru kurgulanmış sorular sormanız gerekiyor;

'İki kişi çalışıyorsa erkek kadına ev işlerinde yardım etmeli mi?'

Bu soruda özellikle 'yardım etme' kelimesi kritik bir testtir. Karşınızdaki kişi 'Evet, tabii ki yardım etmeli, kadına yazık, o da insan' gibi yanıtlar veriyorsa, ev işlerini esasen kadının görevi olarak gördüğünü ve kendisini sadece 'yardımcı' konumuna koyduğunu gösterir. Bu durum, kişinin ataerkil beklentilere sahip olduğunun açık bir göstergesidir.

'Annenle ilgili en sevdiğin şey ne?'

Bu soru, erkeğin annesini bağımsız bir birey olarak mı tanıdığını, yoksa sadece işlevleriyle mi değerlendirdiğini ortaya koyar. Eğer yanıtlar 'Şöyle güzel yemek yapar, evi düzenler, beni mutlu eder' gibi konular etrafında dönüyorsa, ben odaklı bir yapıda yetiştiğini anlayabilirsiniz. En yakınındaki kadından beklentisi sadece kendisini mutlu etmek olan bir erkeğin, gelecekteki partnerinden beklentisi de benzer olacaktır.

'Samimi olduğun bir kız arkadaşın var mı?'

Bir erkeğin hiç kadın arkadaşının olmaması ciddi bir işarettir. Kadınlarla yalnızca arkadaşça iletişim kurmamış biri, çevresindeki tüm kadınları potansiyel birer partner olarak görme eğilimindedir. Buna karşılık 'Hiç bu açıdan düşünmedim' gibi doğal ve samimi yanıtlar veren kişiler genellikle sağlıklı sosyal ilişkilere sahiptir.