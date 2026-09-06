Bir Rus Türkiye'de Kendisini En Çok Şaşırtan Şeyi Paylaştı: "Dostoyevski'yi Bizden Daha Çok Seviyorsunuz"

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'de kitapçıya adım atan herkesin gözüne ilk çarpan detaylardan biri, raf boyu dizilmiş Rus klasikleridir. Suç ve Ceza, İnsan Ne İle Yaşar, Karamazov Kardeşler veya Ölü Canlar gibi pek çok eser, kitapseverlerin hemen hemen lise çağlarında okumaya başladığı eserler arasında yer alıyor. Hatta çoğunluk bunu zorunluluktan değil, kendi isteğiyle yapıyor.
Türkiye'de yaşayan bir Rus, ülkedeki herkesin Rus klasiklerine hakimiyeti karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Tanıştığı herkesin Suç ve Ceza'dan bahsettiğini belirten kadın, yaşadığı gururu ve kendilerinin Rus klasiklerine bakışını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bizi bizden daha iyi okuyorsunuz"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın