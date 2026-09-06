Bir Rus Türkiye'de Kendisini En Çok Şaşırtan Şeyi Paylaştı: "Dostoyevski'yi Bizden Daha Çok Seviyorsunuz"

Türkiye'de kitapçıya adım atan herkesin gözüne ilk çarpan detaylardan biri, raf boyu dizilmiş Rus klasikleridir. Suç ve Ceza, İnsan Ne İle Yaşar, Karamazov Kardeşler veya Ölü Canlar gibi pek çok eser, kitapseverlerin hemen hemen lise çağlarında okumaya başladığı eserler arasında yer alıyor. Hatta çoğunluk bunu zorunluluktan değil, kendi isteğiyle yapıyor.

Türkiye'de yaşayan bir Rus, ülkedeki herkesin Rus klasiklerine hakimiyeti karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Tanıştığı herkesin Suç ve Ceza'dan bahsettiğini belirten kadın, yaşadığı gururu ve kendilerinin Rus klasiklerine bakışını anlattı.

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