Muhammed Salah'ın Yaylada Fotoğraf Çektirdiği Taşın Yanına Bank Konuldu

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Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi, taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaratmıştı. Golcü isim, kulübe uyum sürecinde çıktığı bir geziyle sosyal medyada adından söz ettirdi. Sümela Manastırı'nı ve Maçka'daki Kurtdere Yaylası'nı gezen futbolcunun gittiği yayla, yoğun ilgi gördü.
Şimdi ise Salah'ın yaylada oturduğu taşın yanına bank yerleştirildi.
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Salah'ın ziyaret ettiği yaylaya şimdi de bank yerleştirildi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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