Muhammed Salah'ın Yaylada Fotoğraf Çektirdiği Taşın Yanına Bank Konuldu

Salah, çıktığı Trabzon gezisinden paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından, golcü ismin ziyaret ettiği Maçka'daki Kurtdere Yaylası sosyal medyada popüler oldu. Yaylaya giden vatandaş sayısı hızla arttı. Ziyaretçiler, futbolcunun oturduğu kayanın bulunduğu noktaya gitti, orada fotoğraf çektirdi.

Hatta, Salah'ın yaylasına giden isimler arasında, ünlü isimler de yer aldı. Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Salah'ın poz verdiği kayaya giderek kuymak yediği fotoğrafı paylaştı.

Kısa süre sonra, içerik üretici ekip noktanın hemen yanına üzerinde 'Salah Yaylası' yazan bir tabela yerleştirdi.

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri olaya el attı. Belediye ekipleri taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi. Alana gelen ziyaretçilerden bilgi alan AA ekibi, bir vatandaşın Kurtdere Yaylası'nı gezmeye Rize'den geldiğini, Trabzonsporlu olmadığını ancak Salah'ı çok sevdiği için yaylayı görmek istediğini aktardı.

Google Haritalar'da da 'Tarihi Yer' olarak işaretlenen bölgeye gelen ziyaretçi sayısı git gide artıyor.