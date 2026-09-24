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Muhammed Salah'ın Yaylada Fotoğraf Çektirdiği Taşın Yanına Bank Konuldu

Muhammed Salah'ın Yaylada Fotoğraf Çektirdiği Taşın Yanına Bank Konuldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 09:32

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Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a gelmesi, taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaratmıştı. Golcü isim, kulübe uyum sürecinde çıktığı bir geziyle sosyal medyada adından söz ettirdi. Sümela Manastırı'nı ve Maçka'daki Kurtdere Yaylası'nı gezen futbolcunun gittiği yayla, yoğun ilgi gördü.

Şimdi ise Salah'ın yaylada oturduğu taşın yanına bank yerleştirildi.

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Salah'ın ziyaret ettiği yaylaya şimdi de bank yerleştirildi.

Salah'ın ziyaret ettiği yaylaya şimdi de bank yerleştirildi.

Salah, çıktığı Trabzon gezisinden paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından, golcü ismin ziyaret ettiği Maçka'daki Kurtdere Yaylası sosyal medyada popüler oldu. Yaylaya giden vatandaş sayısı hızla arttı. Ziyaretçiler, futbolcunun oturduğu kayanın bulunduğu noktaya gitti, orada fotoğraf çektirdi.

Hatta, Salah'ın yaylasına giden isimler arasında, ünlü isimler de yer aldı. Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Salah'ın poz verdiği kayaya giderek kuymak yediği fotoğrafı paylaştı.

Kısa süre sonra, içerik üretici ekip noktanın hemen yanına üzerinde 'Salah Yaylası' yazan bir tabela yerleştirdi.

Daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri olaya el attı. Belediye ekipleri taşın bulunduğu alana bank yerleştirdi. Alana gelen ziyaretçilerden bilgi alan AA ekibi, bir vatandaşın Kurtdere Yaylası'nı gezmeye Rize'den geldiğini, Trabzonsporlu olmadığını ancak Salah'ı çok sevdiği için yaylayı görmek istediğini aktardı.

Google Haritalar'da da 'Tarihi Yer' olarak işaretlenen bölgeye gelen ziyaretçi sayısı git gide artıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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