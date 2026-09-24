Dünya Van Gölü'nü Araştıracak: 40 Metrelik Dev Yapıların Sırrı Çözülüyor!

Mikrobiyalit, canlıların ürettiği kaya yapılarına verilen isimdir. Suda yaşayan mikroorganizmalar, çevrelerindeki mineralleri ve tortuları katman katman biriktirerek zamanla metrelerce yükselen bu oluşumları meydana getirir. Dünyadaki en eski yaşam izlerinin bir kısmı da bu tür fosilleşmiş yapılarda saklıdır.

Van Gölü'nün mikrobiyalitleri ilk kez 1991'de bilim dünyasının gündemine girdi. Alman ve Türk araştırmacılar, göldeki yapıları 'bilinen en büyük mikrobiyalitler' olarak tanımladı. Bugün boyları 40 metreye ulaşan bu kulelerin, dünyada en geniş alana yayılan örnekler arasında olduğu belirtiliyor.

Bu kadar büyük olmalarının ardında gölün kendine özgü suyu yatıyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün yüksek alkali suyu, mikrobiyalitlerin oluşumu için adeta doğal bir laboratuvar işlevi görüyor.

Yeni proje, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destekleniyor. Çalışmada Van YYÜ ve Pamukkale Üniversitesi'nin yanı sıra İtalya, Polonya ve Çin'den birer üniversite yer alıyor.