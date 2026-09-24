Dünya Van Gölü'nü Araştıracak: 40 Metrelik Dev Yapıların Sırrı Çözülüyor!
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Van Gölü'nün turkuaz sularının altında, ilk bakışta mercan kayalığını andıran dev kuleler yükseliyor. Boyları 40 metreyi bulan bu yapılar, dünyada bilinen en büyük mikrobiyalitler arasında gösteriliyor. Ancak ne kadar büyük oldukları bilinse de nasıl oluştukları hâlâ tam olarak çözülebilmiş değil.
Şimdi Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversite bu soruya birlikte cevap arayışına giriyor. Dalışlar 28 Eylül'de başlıyor!
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Van Gölü'ndeki mikrobiyalitler 40 metreye ulaşarak dünyanın en büyükleri arasına giriyor
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Dalış ekibi 28 Eylül'de Ahlat, Adilcevaz ve Gevaş açıklarından 40-50 numune toplayacak
Ekipteki bilim insanları, NASA'nın Mars çalışmalarında örnek aldığı Salda Gölü'nde de araştırma yaptı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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