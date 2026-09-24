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Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın Gözaltı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın Gözaltı Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 10:17
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın güvenlik güçlerince gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan'ın gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan'ın gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turhan'ın soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince gözaltına alınmasının ardından götürüldüğü anlar yer aldı.

İşte o görüntüler...

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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