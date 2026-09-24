Gen Alpha’nın Yeni Hakareti "That’s AI!" Ne Demek?
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Yılın en popüler argo kelimesi bu olabilir! Gençler yapay zeka ile ilgili düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor, görünen o ki bu pek de olumlu değil. Gen Alpha’nın yeni hakareti de tam olarak “AI”. Çocuklar, sahte, şüpheli, özensiz veya inandırıcı gelmeyen şeyleri artık “That’s AI!” ya da “That’s so AI!” diyerek tanımlıyor.
İşte detaylar.
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"AI" Olmak Ne Demek?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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