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Gen Alpha’nın Yeni Hakareti "That’s AI!" Ne Demek?

Gen Alpha’nın Yeni Hakareti "That’s AI!" Ne Demek?

Yapay Zeka
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 10:55
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Yılın en popüler argo kelimesi bu olabilir! Gençler yapay zeka ile ilgili düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor, görünen o ki bu pek de olumlu değil. Gen Alpha’nın yeni hakareti de tam olarak “AI”. Çocuklar, sahte, şüpheli, özensiz veya inandırıcı gelmeyen şeyleri artık “That’s AI!” ya da “That’s so AI!” diyerek tanımlıyor.

İşte detaylar. 

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"AI" Olmak Ne Demek?

"AI" Olmak Ne Demek?

The Guardian’ın haberine göre, ilkokul çağındaki çocuklar arasında “That’s AI!” ifadesi giderek yaygınlaşan bir hakarete dönüşmüş durumda. Buradaki “AI” ise doğrudan yapay zekâ anlamına gelmiyor.

Çocuklar, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin ortak bir özelliğini fark etmiş durumda: İlk bakışta gerçek veya ikna edici görünebiliyorlar ancak biraz daha dikkatli bakıldığında ucuz, özensiz ya da sahte bir his verebiliyorlar.

İşte “AI” kelimesi de zamanla bu hissi veren her şeyi tanımlamak için kullanılmaya başlanmış. Taklit bir ürün, abartılı bir iddia, kulağa inandırıcı gelmeyen bir mazeret veya şüpheli görünen herhangi bir şey artık “AI” olabilir.

Yani bir çocuk arkadaşının anlattığı hikayeye inanmıyorsa “That’s AI!” diyebiliyor. Bir yetişkinin bahanesi fazla uydurma geldiyse yine aynı ifade kullanılabiliyor.

Herkes Bir Anda "AI" Olabilir

Herkes Bir Anda "AI" Olabilir

Guardian’ın verdiği örnekler, kelimenin günlük hayatta ne kadar geniş bir anlama büründüğünü gösteriyor. Gerçekte insan tarafından kontrol edilen bir sürücüsüz taksi “AI” olabilir, gerçekçi olmayan vaatlerde bulunan bir reklam da “AI” olabilir.

Buradaki kullanımın temelinde ise “Bu gerçek değil”, “Buna inanmıyorum” ya da daha basit ifadeyle “Bu saçmalık” anlamı yatıyor.

Bir diğer deyişle bir şeyin “AI” olarak tanımlanması, onun sahte, kalitesiz, yapay veya inandırıcılıktan uzak bulunduğunu anlatan bir hakaret olarak kullanılıyor.

Guardian’ın dikkat çektiği asıl ilginç nokta ise burada ortaya çıkıyor: Yetişkinler yapay zekanın hayatımızı nasıl değiştireceğini tartışmaya devam ederken, çocuklar bu teknolojinin ürettiği içeriklere çoktan kendi kelimeleriyle bir karşılık bulmuş durumda.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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