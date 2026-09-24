Gen Alpha’nın Yeni Hakareti "That’s AI!" Ne Demek?

The Guardian’ın haberine göre, ilkokul çağındaki çocuklar arasında “That’s AI!” ifadesi giderek yaygınlaşan bir hakarete dönüşmüş durumda. Buradaki “AI” ise doğrudan yapay zekâ anlamına gelmiyor.

Çocuklar, yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin ortak bir özelliğini fark etmiş durumda: İlk bakışta gerçek veya ikna edici görünebiliyorlar ancak biraz daha dikkatli bakıldığında ucuz, özensiz ya da sahte bir his verebiliyorlar.

İşte “AI” kelimesi de zamanla bu hissi veren her şeyi tanımlamak için kullanılmaya başlanmış. Taklit bir ürün, abartılı bir iddia, kulağa inandırıcı gelmeyen bir mazeret veya şüpheli görünen herhangi bir şey artık “AI” olabilir.

Yani bir çocuk arkadaşının anlattığı hikayeye inanmıyorsa “That’s AI!” diyebiliyor. Bir yetişkinin bahanesi fazla uydurma geldiyse yine aynı ifade kullanılabiliyor.