Öğrencilere Uyumaları İçin Para Verdiler: Notları Yükseldi

Para ödülü alan öğrenciler, okul gecelerinde ortalamada 19 dakika daha fazla uyudu. Bu öğrenciler, kontrol grubuna kıyasla gecelerin yüzde 26 daha fazlasında en az yedi saat uyumayı başardı. Bu küçük fark gibi görünen fark, akademik performansa da yansıdı. Para ödülü alan öğrencilerin not ortalaması (GPA) yaklaşık 0,08 puan arttı; bu etki özellikle birinci sınıf öğrencilerinde ve STEM derslerinde daha belirgindi.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise para ödemeleri sona erdikten sonra ortaya çıktı. Örenciler takip eden haftalarda hâlâ ortalama 8 dakika daha fazla uyumaya devam etti ve not artışı bir sonraki döneme kadar korundu. Ancak araştırmayı aktaran akademik kaynaklara göre bu akademik kazanımın iki dönem sonra tamamen kaybolduğu da belirtiliyor. Çalışma, Journal of Political Economy dergisinde yayımlandı.