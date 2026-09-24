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Öğrencilere Uyumaları İçin Para Verdiler: Notları Yükseldi

Öğrencilere Uyumaları İçin Para Verdiler: Notları Yükseldi

üniversite Uyku
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 11:19
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ABD'de Pittsburgh Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada öğrencilere, en az 7 saat uyudukları geceler için küçük miktarlarda para ödendi. Dört hafta süren deneyde para ödülü alan öğrencilerin daha uzun uyuduğu ve not ortalamalarının da yükseldiği görüldü.

İşte detaylar. 

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Deneyin Kuralı Basitti: 7 Saat Uyu, Parayı Kazan

Deneyin Kuralı Basitti: 7 Saat Uyu, Parayı Kazan

Araştırmayı yürüten ekibin başında Pittsburgh Üniversitesi'nden ekonomist Osea Giuntella yer aldı. Çalışmaya, yaşları ortalama 19 olan 1.100'den fazla lisans öğrencisi katıldı; öğrencilerin uyku düzenleri Fitbit cihazları ve bir mobil uygulama aracılığıyla dört hafta boyunca takip edildi.

Deneyde öğrenciler iki gruba ayrıldı: 468 öğrenciye, en az yedi saat uyudukları geceler için ortalama 5 dolar (yaklaşık 3,76 sterlin) ödendi. 380 kişilik kontrol grubuna ise herhangi bir ödeme yapılmadı. Tüm katılımcılara uyku takip cihazı verilmiş olsa da, yalnızca hatırlatma ve geri bildirim alan ama parasal teşvik almayan öğrencilerde neredeyse hiçbir değişiklik gözlenmedi.

19 Dakika Fazla Uyudular, Not Ortalamaları Yükseldi

19 Dakika Fazla Uyudular, Not Ortalamaları Yükseldi

Para ödülü alan öğrenciler, okul gecelerinde ortalamada 19 dakika daha fazla uyudu. Bu öğrenciler, kontrol grubuna kıyasla gecelerin yüzde 26 daha fazlasında en az yedi saat uyumayı başardı. Bu küçük fark gibi görünen fark, akademik performansa da yansıdı. Para ödülü alan öğrencilerin not ortalaması (GPA) yaklaşık 0,08 puan arttı; bu etki özellikle birinci sınıf öğrencilerinde ve STEM derslerinde daha belirgindi.

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri ise para ödemeleri sona erdikten sonra ortaya çıktı. Örenciler takip eden haftalarda hâlâ ortalama 8 dakika daha fazla uyumaya devam etti ve not artışı bir sonraki döneme kadar korundu. Ancak araştırmayı aktaran akademik kaynaklara göre bu akademik kazanımın iki dönem sonra tamamen kaybolduğu da belirtiliyor. Çalışma, Journal of Political Economy dergisinde yayımlandı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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